Asamblea de Extremadura
Vox volverá a votar en contra de la investidura de Guardiola este viernes
A pesar de los intentos del PP, Vox mantiene su negativa a apoyar a Guardiola, una decisión que, según fuentes populares, podría estar motivada por factores externos a las negociaciones en Extremadura
No habrá segunda oportunidad para María Guardiola. Vox volverá a votar en contra de la candidata del PP en la segunda vuelta del pleno de investidura, que se celebrará este viernes en la Asamblea de Extremadura. La formación de Santiago Abascal ya frustró el miércoles el primer intento para que Guardiola pudiera revalidar la presidencia de la Junta y fuentes de Génova han confirmado que, a primera hora de este jueves, "Vox trasladó al PP su decisión de no apoyar un gobierno de centro derecha en Extremadura".
En esta segunda vuelta la presidenta en funciones necesita solo una mayoría simple (más votos a favor que en contra) para ser investida, de forma que sería suficiente con una abstención de Vox. Es la opción por la que el PP ha venido trabajando en las últimas horas, pero que el portavoz de la formación en Extremadura, Óscar Fernández, descartó desde el primer momento: "Será sí o no, porque aquí no caben medias tintas", dijo el miércoles desde la tribuna de la Asamblea.
Dos meses de incertidumbre
Finalmente será no, por lo que esta nueva votación 48 horas después de la primera tampoco resolverá el bloqueo y forzará a un nuevo periodo de incertidumbre de dos meses antes de repetir las elecciones. "Nunca pensamos que Vox uniría sus votos a los del PSOE de Pedro Sánchez para impedir un gobierno del Partido Popular", indican desde la dirección nacional del PP. "Siempre confiamos en que la responsabilidad de Vox le impediría sumarse a la izquierda y a la extrema izquierda para frenar un Gobierno de centro derecha", añaden.
Decisión premeditada
Sin embargo, según el partido de Alberto Núñez Feijóo el no estaba decidido desde hace días, pues la comunicación de este jueves se planteó en términos que no dejaban margen a alternativas. Desde el PP señalan que esta negativa "probablemente no guarde relación con las conversaciones matenidas en Extremadura" y apuntan que "podría obedecer a factores externos", en concreto las elecciones de Castilla y León.
Tras dos meses de desencuentros y negociaciones fallidas, los guiños de Guardiola a Vox en el discurso del martes no han sido suficientes para dejar atrás la hostilidad y acercar posturas. La presidenta en funciones tendió la mano con una nueva rebaja de impuestos, una ley de familias y el rechazo explícito a Mercosur o el Pacto Verde, así como al "gigantesco caos migratorio" de Pedro Sánchez. El propio Santiago Abascal consideró "interesante" el discurso, aunque "insuficiente todavía" para cerrar un acuerdo de gobierno con el PP.
"Algo ha debido pasar en Vox para que una formación cuyo presidente militó en el Partido Popular prefiera hoy alinear sus votos con los del PSOE”, añaden las mismas fuentes, que recuerdan que Santiago Abascal sumará sus 11 votos a los del PSOE para bloquear una candidatura respaldada por el 43,12% de los extremeños en las elecciones del pasado 21 de diciembre. Los populares confían en que Vox "recapacite en las próximas horas" y, si no lo hace, "en los próximos dos meses", y pide que "el bloqueo que endosarán este viernes a los ciudadanos de Extremadura no se extienda a otros territorios".
