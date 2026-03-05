PP y Vox recurren a ETA en plena campaña de Castilla y León para criticar las alianzas del Gobierno

Es rara la semana en la que ETA, la banda terrorista que acabó con la vida de más de 800 personas, no cobre protagonismo en los plenos del Congreso o el Senado. Sin embargo, esta semana, en plena campaña a las elecciones a Castilla y León, lo ha hecho de manera especial. PP y Vox han puesto sobre la mesa dos iniciativas -que la Fiscalía pueda actuar de oficio contra el enaltecimiento del terrorismo y la ilegalización de EH Bildu- que bien les han servido para criticar al Gobierno por sus alianzas y arremeter contra el exjefe del Ejecutivo y vallisoletano José Luis Rodríguez Zapatero. Unas críticas que, además, se producen en un momento clave de la negociación entre PP y Vox en Extremadura y Aragón.

"Quiero reivindicar el derecho de Bildu y de sus votantes y a todos los que contribuyeron a la paz desde posiciones antagónicas. Todavía queda tiempo, porque es reciente, para que hagamos una reflexión colectiva. Un 'nunca más' sincero. [...] Tiene que haber olvido, tiene que haber memoria y tiene que haber, sobre todo, perdón y reconciliación de todos", dijo este mismo lunes Rodríguez Zapatero en la comisión del Senado sobre el caso Koldo, a donde fue citado a declarar por su presunta implicación en el rescate de Plus Ultra.

Las palabras del expresidente del Gobierno, durante cuyo mandato ETA anunció el alto el fuego definitivo, han molestado sobremanera a populares y ultras. "ETA no colabora en el esclarecimiento de sus crímenes ni pide perdón por ellos, y Bildu no los condena y se encuentra detrás de la mayoría de los homenajes a los más sanguinarios miembros de la banda", denunciaba este miércoles el senador del PP Severiano Cuesta durante el debate de una proposición de ley para dotar de a la Fiscalía de la capacidad de actuar de oficio ante los homenajes a terroristas.

"Su más fiel socio"

El debate de la iniciativa, la cual fue registrada por el PP el 1 de diciembre de 2025 y estaba lista para ser elevada al pleno a comienzos de febrero, ha terminado produciéndose en la primera semana de campaña electoral a los comicios en Castilla y León que se celebrarán el próximo domingo 15 de marzo. El senador popular que la ha defendido ha aprovechado para reprochar al Ejecutivo que no se persigue la realización de los llamados 'ongi etorri' con el único objetivo de contentar a EH Bildu, "su más fiel socio".

"Todavía aquí hay señorías sentadas que no condenan el terrorismo de ETA", continuaba después su compañera de bancada, María Jesús Bonilla, señalando a los parlamentarios abertzales y cuestionando las actuaciones del Gobierno de coalición a la hora de dar órdenes a la Fiscalía para permitir el homenaje a terroristas. Finalmente, la iniciativa ha salido adelante, pero contando solo con los votos de PP, Vox y UPN.

La ilegalización de EH Bildu

Las críticas a las alianzas del Gobierno con EH Bildu han sido una constante durante toda la legislatura. Sin embargo, estos dos últimos días, momento en el que PP y Vox han tenido que pactar la presidencia del Parlamento de Aragón y la primera ronda para investir a María Guardiola como presidenta de Extremadura, se han intensificado.

Este mismo martes, también ha raíz de las palabras de Rodríguez Zapatero en la Cámara Alta, Vox volvió a poner sobre la mesa la ilegalización de EH Bildu, llegando a decir que la banda terrorista no fue derrotada, pese a que anunció su disolución en 2018. "La democracia no derrotó a ETA, sino que miró hacia otro lado por conveniencia política", fueron las palabras empleadas por la portavoz parlamentaria del partido de extrema derecha, Pepa Millán.

Y luego, al igual que el PP, puso el foco en la alianza entre el PSOE y EH Bildu, señalando que "la victoria de ETA es hoy patente en el País Vasco y en el Congreso". Yendo más allá que los populares, Millán afirmó que "los vínculos entre EH Bildu y ETA son evidentes" y que, por tanto, "los herederos de ETA son el principal sustento" del Gobierno de coalición.

