Sánchez defiende que el envío de la fragata se ajusta a la "legalidad" para ayudar a Chipre ante una "guerra ilegal"

"La posición del Gobierno de España es de respecto al derecho internacional y eso está por encima de cualquier otra consideración" y esta es una guerra, además de ser "un error" es "absolutamente ilegal", explicó Pedro Sánchez sobre el posicionamiento del Ejecutivo ante el último ataque de EEUU e Israel a Irán que ha puesto en llamas la región. Y en base también a ese respeto a la legalidad justificó que el envío de una fragata a Chipre se ajusta a la "legalidad nacional".

El presidente del Gobierno y el primer ministro de Portugal, Luis Montenegro, comparecieron conjuntamente tras la firma de acuerdos entre España y Portugal en el marco de la 36ª cumbre hispano-portuguesa, una cita que ha estado marcada por la situación en Oriente Medio. Así, desde sus primeras palabras, Sánchez destacó la apuesta de ambos -Montenegro asentía con la cabeza- por el "multilateralismo" ante la coyuntura internacional actual, aunque se vieron los matices entre la apuesta de España por la ayuda material -fragata y más efectivos- y el juego de equilibrios portugués.

"Celebramos esta cumbre hispano-portuguesa profundamente preocupados por la situación internacional", admitió Sánchez, antes de señalar que desde la perspectiva española "la escalada bélica en Oriente Medio es una amenaza real, no solo para la paz del mundo, que ya con esto sería suficiente, sino también para la prosperidad de las empresas, de las familias, de los hogares de nuestros países, por la evidente alza en el coste de la vida que van a sufrir nuestros nuestras economías, las economías fundamentalmente domésticas".

Sánchez y Montenegro / EFE

Ahondando en el "rechazo a esta guerra" del Gobierno y su reivindicación por el "multilateralismo", tanto desde Naciones Unidas, cuyo actual secretario General es el portugués António Guterres, como por el propio comercio global. Y, en esa línea, abordó que "ese vínculo transatlántico que españoles y portugueses compartimos" pero que, desde la visión del gobierno de España, supone el "respeto" y "la colaboración leal y en plena igualdad cuando hablamos de esa relación atlántica". "Un atlantismo donde el derecho internacional, las reglas, sean la columna vertebral, y la cooperación, y por tanto no la confrontación, el camino a seguir".

El jefe del Ejecutivo español ahondó en que ambos países son "también un ejemplo de vanguardia en el compromiso europeo", aspecto que consideró que "muy importante" y ponenerlo "de relieve". Para, acto seguido, justificar que "España, ante la solicitud de un país europeo como es Chipre, hemos dado apoyo en una misión de protección, de defensa, de rescate a la que evidentemente España responde". "Y, como saben, la fragata Cristóbal Colón llegará a las costas chipriotas en los próximos días para contribuir precisamente eso, a la defensa de la seguridad colectiva de un país que, por desgracia, como consecuencia de este conflicto en Oriente Medio, ha sufrido un ataque en su propio suelo".

"Esta guerra en Irán es un extraordinario error que vamos a pagar" Pedro Sánchez — presidente del Gobierno

Feijóo reclama ir al Congreso

Mientras Pedro Sánchez defendía desde Huelva la posición del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo publicó un mensaje en X para reivindicar que "la contención y la solución negociada es el mejor camino para parar la guerra". Y exigió a Sánchez que "está obligado a cumplir la ley y pedir autorización al Congreso para enviar soldados y armamento a zona de guerra, y no lo ha hecho por miedo a sus socios" porque "el Ejército no es suyo" sino "de todos los españoles".

Y que "recuperar la diplomacia y evitar que España se siga aislando y añada nuevos conflictos a la ya crítica situación internacional". "La política exterior de España no la puede decidir unilateralmente el Gobierno ni abordarse como uno más de los engaños de Sánchez. Porque los costes económicos que nos pueden infringir terceros países y la pérdida de confianza internacional por esta irresponsabilidad los pagaremos todos", resumió el presidente del Partido Popular.

Ante las preguntas de si el envío de la fragata debe pasar por el Congreso de los Diputados para recabar su autorización, Sánchez se mostró seguro que está cumpliendo lo que marca la ley. "Se ajusta lógicamente a la ley orgánica de defensa nacional aprobada por las Cortes Generales en el año 2005", sentenció.

Porque, esgrimió, "si estamos defendiendo la legalidad internacional y esa es nuestra tranquilidad, que somos coherentes en la defensa de la legalidad internacional en todos y cada uno de los conflictos que están asolando el mundo, evidentemente ajustamos todas nuestras decisiones a la legalidad nacional y, por tanto, quiero también trasladar, que la decisión que hemos tomado de echar una mano a Chipre en una misión que evidentemente es una una misión defensiva, nada ofensiva, que su naturaleza es de rescate, de ayudar a un país que hoy, por desgracia, ha sufrido las consecuencias de una guerra que ellos no han provocado, se ajusta lógicamente a la Ley Órgánica de Defensa Nacional aprobada por las Cortes Generales en el año 2005", sentenció ante las críticas del PP de que se está saltando la ley y reclamándole que acuda al Congreso a pedir autorización.

El jefe del Ejecutivo, que criticó que el PP le exija comparecer cuando José María Aznar tardó "diez meses" sin ir al Congreso para hablar en su día de Irak, ha solicitado comparecer en Congreso para informar sobre la posición del Gobierno ante el conflicto de Oriente Medio y también sobre la última reunión del Consejo Europeo". Aunque la fecha no está cerrada y la estrategia política también la idoneidad para ir a la Cámara Baja, el día 25 de marzo se barrunta como el más probable.

Por la diplomacia

Por su parte, Montenegro, que subrayó la "amistad y cooperación" con España, destacó que Portugal es un país que "está al lado" de sus aliados pero que apuesta por la diplomacia para la resolución conflictos. "Es un gobierno que está al lado de sus aliados y además es un gobierno que está siempre junto a sus aliados cuando se haya fallado entran en conflicto. Estamos al lado de nuestros socios europeos, por lo tanto estamos al lado del Chipre, estamos al lado de nuestros socios en la OTAN, por lo tanto estamos al lado de Turquía. Es más, dijo que "las amenazas y las acusaciones no nos parecen que sean el camino para relacionarnos entre aliados".

En este sentido, el mandatario portugués denunció "la violación cruenta de los derechos humanos" en Irán, unido a su capacidad nuclear que ataca de "forma casi que indiscriminada a varios países", lo que hace que Portugal "tiene necesariamente que poner al lado de aquellos países que están sufriendo estos ataques y por lo tanto estamos al lado de Estados Unidos". En ese equilibrio de posturas, Montenegro remarcó la amistad vecinal con España y por tanto, dijo, "estamos al lado de España cuando decide apoyar la defensa de un país tambié amigo, como es Chipre, miembro de la Unión Europa". Por lo tanto, por principio estamso al lado de todos aquellos que intentan enfrentarse a la ofensiva de Irán. Este es el principio que estamos intentando seguir", subrayó Montenegro, como defensa de su postura de apoyo a "las operaciones de defensa en los países vecinos de Irán o en países de la Unión Europea" pero sin envío material ni de efectivos".

"Guerra ilegal que ojalá termine más pronto que tarde"

Sin una sola mención a Donald Trump, Sánchez mostró una "absoluta tranquilidad" ante las consecuencias que la postura defendida ante el conflicto en Oriente Medio y las amenazas provenientes desde Estados Unidos por la negativa al uso de las bases de Morón y Rota, porque hay "voluntad política" ero también por el "buen momento económico que está viviendo España", de manera que "tenemos capacidad, tenemos margen financiero para poder articular medidas de compensación".

Ante las consecuencias del conflicto para los ciudadanos, el presidente indicó que "este Gobierno está pendiente, está siguiendo la situación, está en contacto permanente con los agentes sociales para saber cuál es la evolución de las consecuencias económicas de esta guerra". Y tras recordar que ya están trabajando en medidas -como las aprobadas en el último Consejo de Ministros en un decreto que confía que no tumbe el Congreso- y puntear los datos globales de las ayudas millonarias dispuestas por el Ejecutivo durante la pandemia, la crisis energética o los desastres climáticos-, Sánchez subrayó que "es importante que los ciudadanos sean conscientes de que lo que está sucediendo en sus bolsillos, o pueda suceder, nada tiene que ver con las decisiones que haya tomado el Gobierno de España, sino con una guerra que es ilegal y que va a traer mucha resaca en forma de dolor, de sufrimiento, de inestabilidad en una región ya de por sí muy inestable y que, en consecuencia, vamos a tener que pagar entre todos para poder defender y compensar a sectores y víctimas de todo de todo este conflicto, que insisto, tampoco sabemos exactamente cuál es el y tampoco sabemos exactamente cuál va a ser la duración del mismo".

Como broche de la rueda de prensa conjunta, Pedro Sánchez felicitó a las mujeres como conmemoración del 8 de marzo de este domingo, día de la Mujer, y especialmente citó a las mujeres iraníes. Porque, dijo, "están sufriendo un doble sufrimiento, el de la persecución y la represión de un terrible, pero también desgraciadamente los bombarderos de una guerra ilegal que ojalá termine más pronto que tarde".

