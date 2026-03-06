El envío de la fragata a Chipre enciende el debate sobre el permiso del Congreso para operaciones militares

El envío de la fragata F-105 Cristóbal Colón al Mediterráneo oriental para proteger a Chipre de los misiles de Irán es un caso claro de obligatorio sometimiento por el Gobierno a la consideración del Congreso, según sostienen a este diario dos miembros de la cúpula militar próxima al ministerio de Defensa. Pero no es esa la postura que maneja Moncloa, en medio de un debate al que se suman las quejas del Partido Popular por marginar a la Cámara Baja en la decisión de enviar tropas y medios navales al escenario de la guerra que libran Estados Unidos e Israel contra Irán.

La cúpula política de Defensa se atiene al criterio de Moncloa, si bien entre los asesores uniformados de ese departamento del Gobierno no se deja de mirar a la Ley de Defensa Nacional. La Ley Orgánica 5/2005 de 17 de noviembre, o Ley de Defensa Nacional, fija en su artículo 17 los escenarios de preceptiva autorización del Congreso para operaciones militares en el exterior, entre ellas las que "de acuerdo con compromisos internacionales, requieran una respuesta rápida o inmediata a determinadas situaciones". El punto 3 del artículo matiza esta situación previendo que, cuando se envía tropas y "por razones de máxima urgencia no fuera posible realizar la consulta previa, el Gobierno someterá al Congreso de los Diputados lo antes posible la decisión que haya adoptado para la ratificación, en su caso".

La Cristóbal Colón, el buque de guerra de superficie más avanzado de la Armada, formaba parte del grupo de combate del portaviones francés Charles de Gaulle en una navegación por el Báltico en el que ha tomado parte en ejercicios de la OTAN como el Steadfast Dart. Una vez que misiles iranís atacaron una base británica en Chipre, el gobierno francés decidió cambiar el rumbo del Charles De Gaulle y adelantar un despliegue previsto en el Mediterráneo oriental "ante una degradación sin precedentes de la seguridad en Oriente Medio", según ha explicado la Marine Nationale francesa. La fragata española, por petición de París, secunda la misión y sigue escoltando al portaviones como parte de su Groupe Aéronavale.

Para fuentes del Gobierno, eso no es un cambio de misión. "El envío de la fragata no tiene que pasar por el Congreso -sostenían en la mañana de este viernes-. La fragata F 105 Cristóbal Colón navega rumbo al Mediterráneo Oriental al amparo del Artículo 17 de la Ley de Defensa Nacional, que habilita al Ejecutivo a ordenar operaciones en el exterior cuando estén relacionadas con el interés nacional".

Operación bilateral

Para la ministra de Defensa, Margarita Robles, se trata de una operación en el ámbito europeo. Es en cualquier caso una intervención militar bilateral, de acuerdo con Francia y para dar seguridad a Chipre, a una bae británica y a los buques que componen el grupo de combate del barco insignia francés. Para el ministerio de Defensa galo, se trata de una operación de "solidaridad euorpea".

A la luz de la interpretación de Moncloa, ha quedado de momento derribada una primera opción manejada, una comparecencia de la ministra, opción que se cruzaba con la comparecencia solicitada por el presidente, Pedro Sánchez, ante el pleno de la Cámara Baja. Moncloa ha confirmado que ya se ha solicitado esa comparecencia de Sánchez "para informar sobre la posición del Gobierno ante el conflicto de Oriente Medio y también sobre la última reunión del Consejo Europeo".

Defensa guarda silencio mientras en Moncloa se diseña el tempo de explicaciones de la implicación española en el escenario de la guerra de Oriente Medio. Todavía algunas fuentes gubernamentales -no de Moncloa- sostienen que el Ejecutivo acabrará sometiéndose al trámite de solicitud de autorización al Congreso si otea alguna posibilidad de pasarlo.

El PP exige que pase por el Congreso

El debate se enciende después de que fuentes del Partido Popular hayan expresado su queja por que se haya tomado de forma unilateral, sin el preceptivo permiso parlamentario, la decisión de enviar al buque, que estará en la zona afecada por el conflicto la próxima semana.

Para fuentes del PP "Pedro Sánchez no puede poner en peligro la vida de nuestros militares sin la autorización del Congreso". Los populares están exigiendo que el Ejecutivo someta a la consideración de la Cámara Baja esta nueva misión de la Cristóbal Colón. "El principal partido de España no puede enterarse por la televisión de que nuestra fragata más avanzada, municionada y preparada para entrar en combate zarpa a una zona de conflicto. Debe llevar este asunto a la Cámara de manera inmediata", insisten esas fuentes del Partido Popular..

Noticias relacionadas

Como apoyo a su argumento, recuerdan que, en los últimos 20 años, ejecutivos de José Luis Rodríguez Zapatero y de Mariano Rajoy han tramitado ante el Congreso 26 autorizaciones para misiones militares en el exterior, ya fuera ante el pleno o ante la Comisión de Defensa. Pero ya hace ocho años que eso no se ve en la Cámara Baja. La última petición de permiso parlamentario tuvo lugar en 2018, para aumentar efectivos en la misión europea de formación de militares en Mali.