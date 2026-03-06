El 'no' de Vox impide a María Guardiola revalidar la presidencia de la Junta de Extremadura

Es la crónica de una muerte anunciada. El voto en contra de Vox ha tumbado este viernes la investidura de María Guardiola, que no ha logrado revalidar la confianza de la Cámara para asegurarse la reelección como presidenta de la Junta de Extremadura. Esta nueva votación 48 horas después de la primera tampoco ha resuelto el bloqueo y forzará a un nuevo periodo de incertidumbre de dos meses, inédito en la historia de Extremadura. Si el 4 de mayo no hay gobierno, la región se verá abocada a repetir las elecciones.

"Podría lamentarme por no salir investida, pero en lugar de detenerme en lo que no fue, tengo que luchar por lo que será. Tengo la conciencia tranquila, he cumplido con mi deber, he tendido la mano y lo voy a seguir haciendo", ha señalado Guardiola en su última intervención en la tribuna.

En esta segunda vuelta la presidenta en funciones necesitaba solo una mayoría simple (más votos a favor que en contra) y hubiera sido suficiente con una abstención de Vox. Es la opción por la que el PP había venido trabajando en las últimas horas, pero que el portavoz de la formación en Extremadura, Óscar Fernández, descartó desde el primer momento: "Será sí o no, porque aquí no caben medias tintas", avanzó ya el miércoles desde la tribuna de la Asamblea.

"El doble de Vox"

Este viernes, la formación ha declinado repetir el "acto de fé" de 2023 y ha ratificado su 'no'. Durante su intervención en el pleno, Fernández Calle ha reiterado que Vox mantiene la disposición a negociar políticas concretas que permitan impulsar un verdadero cambio en Extremadura, pero ha advertido de que su grupo no apoyará la investidura sin compromisos claros.

"Si quiere un gobierno con nosotros, tiene que quedar patente a que haya más del doble de Vox", ha insistido. Fernández ha defendido la necesidad de abordar de manera inmediata cuestiones fundamentales para la región, como la defensa de la central nuclear de Almaraz, el desarrollo del regadío de Tierra de Barros, el apoyo al sector primario frente a las políticas del Pacto Verde europeo o la puesta en marcha de una rebaja fiscal amplia que impulse la economía extremeña.

La "pinza" con el PSOE

Asimismo, ha señalado que Extremadura necesita avanzar en medidas como la liberación de suelo, la reducción de la burocracia, la construcción de más vivienda y el refuerzo de los servicios públicos esenciales. Fernández Calle también ha rechazado las acusaciones dirigidas a Vox, fundamentalmente de Génova, por la supuesta "pinza" con el PSOE, recordando que ha sido el PP quien ha buscado acuerdos con el PSOE repetidamente.

"Vox no suma sus votos al PSOE. Pero tampoco se los regala al Partido Popular", ha afirmado. Por ello, y ante la ausencia de un acuerdo político entre ambas formaciones, Vox ha vuelto a votar en contra. "No vamos a fallar a nuestros votantes. Si hay acuerdo la apoyaremos, y si no lo hay, no. Y hoy no lo hay", ha concluido Fernández Calle.

Sin alternativas

Según el partido de Alberto Núñez Feijóo, el no estaba decidido desde hace días, pues la comunicación de este jueves se planteó en términos que no dejaban margen a alternativas. Desde el PP señalan que esta negativa "probablemente no guarde relación con las conversaciones matenidas en Extremadura" y apuntan que "podría obedecer a factores externos", en concreto las elecciones de Castilla y León.

Tras dos meses de desencuentros y negociaciones fallidas, los guiños de Guardiola a Vox en el discurso del martes no han sido suficientes para dejar atrás la hostilidad y acercar posturas. La presidenta en funciones tendió la mano con una nueva rebaja de impuestos, una ley de familias y el rechazo explícito a Mercosur o el Pacto Verde, así como las críticas al "gigantesco caos migratorio" de Pedro Sánchez.

Noticias relacionadas

"Certezas y garantías"

En el transcurso del debate Guardiola aseguró que el acuerdo estaba muy cerca de cerrarse por la coincidencia programática, pero Fernández enfrió las expectativas ante la falta de "certezas y garantías" de cumplimiento. El propio Santiago Abascal consideró "interesante" el discurso de Guardiola, aunque "insuficiente todavía" para cerrar un acuerdo de gobierno con el PP.