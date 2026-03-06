María Jesús Montero confirma que no habrá coincidencia de elecciones en Andalucía en junio: Pedro Sánchez no adelantará las generales

El Parlamento andaluz se disolverá en abril y las elecciones autonómicas serán el próximo mes de junio. Sólo falta concretar cuál será el fin de semana elegido por el presidente andaluz, Juanma Moreno. En este contexto y en un renovado escenario político por la guerra de Irán y el conflicto diplomático con Estados Unidos, se ha reabierto el debate sobre un posible adelanto electoral para que las generales coincidan con las autonómicas, una medida que podría suponer un revulsivo para las formaciones de izquierda ante las estimaciones que ofrecen las últimas encuestas.

María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno y secretaria general del PSOE andaluz, ha destacartado esta posibilidad. "El presidente del Gobierno ha sido muy claro y su posición no ha cambiado. Se va a agotar la legilslatura y las elecciones tocarán cuando corresponden, que es en junio del año 2027", apuntó la número dos del Ejecutivo tras un acto celebrado en Huelva para recordar a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz y en el marco de una visita a las instalaciones de Moeve a cuenta de los proyectos Positive Motion y Valle Andaluz del Hidrógeno Verde.

Montero ha invocado el hecho de que Pedro Sánchez "es el único que tiene la capacidad para convocarla", aunque de igual forma ha esgrimido ese deseo de agotar mandato por cuanto es el mensaje que "le ha dicho al Gobierno interna y externamente".

La vicepresidenta y ministra ha apelado igualmente para justificar que las elecciones sean en 2027, a los cuatro años de las precedentes, que fueron a finales de julio 2023, a que "tenemos muchos proyectos todavía por delante", entre los que ha mencionado la ejecución de los fondos europeos, sobre los que ha precisado que "terminan en este verano". "Tenemos una hoja de ruta legislativa importante que vamos a agotar hasta que toque y corresponda el que se convoquen esas elecciones", ha remachado Montero su reflexión en este sentido.

Continuidad como diputada

Montero subrayó además que continuará como diputada hasta que tome el acta de parlamentaria en Andalucía. "Es lo mismo que hemos dicho durante todo este tiempo", subrayó tras restarle importancia: "Lo fundamental es que como candidata me voy a dejar la piel para que el próximo gobierno sea un gobierno progresista en Andalucía".