Marlaska nombra nuevo DAO de la Policía a José Luis Santafé, jefe superior de Baleares

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha nombrado al comisario José Luis Santafé Arnedo para cubrir el puesto de nuevo director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional. Santafé proviene del área de Seguridad Ciudadana, su especialidad, y era hasta ahora jefe de la Policía en las Islas Baleares.

De la especialidad de Seguridad Ciudadana también procedía el anterior DAO, José Ángel González, que tuvo que dimitir de su puesto en febrero a causa de una querella criminal por supuesta agresión sexual de la que le acusa una inspectora de policía con la que tenía una relación afectiva, en un escándalo sin precedentes dentro esa fuerza de seguridad.

José Luis Santafé tiene 60 años, y lleva 35 años de ejercicio en el Cuerpo Nacional de Policía. En julio de 2022 había sido nombrado para dirigir la Policía en las islas baleares. Su nombramiento se hace a propuesta del director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, pero con él se abre paso un hombre que tuvo estrecho contacto con la actual Secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, cuando ella era delegada del Gobierno en Baleares.

La elección

La elección de Santafé Arnedo rompe dos de las previsiones que se manejaban en Interior para el relevo del DAO. Y las dos se han roto por las pocas posibilidades de elección. Una era la llegada de un nuevo número dos de la Policía proveniente de las áreas de inteligencia y gestión, y no de las de fuerza operativa, antidisturbios y patrullas en la calle, como viene siendo costumbre. La otra tiene que ver con la intención inicial del ministro, que era que fuera una mujer la que ocupara el cargo, "pero no se ha dado la oportunidad", explican fuentes policiales y se ha impuesto la opción manejada por Calvo, la número dos de Interior

Son 111 hombres y mujeres policías los que forman la bolsa de elegibles, pero otra cosa ha sido postularse para un cargo de imprevisible duración y con una, esta sí previsible, misión de depuración por delante.

El proceso de selección se ha visto afectado por esas circunstancias a lo largo de los 15 días transcurridos entre el cese de González y la decisión ministerial. De la misma manera que, como courrió con el DAO José Ángel González al inicio de la legislatura, el nuevo director adjunto operativo no es muy conocido entre los integrantes de las diversas escalas de la Policía, si bien sí en la Junta de gobierno del Cuerpo. Entre los comisarios principales es un mando muy reconocido, lejos del estrellato interno, pero apreciado por su corrección, según comentan fuentes de ese sector.

El comisario principal Santafé Arnedo, con vínculos familiares en Baleares, se inició como inspector de policía en comisarías madrileñas y de Baleares, con incursiones profesionales en el área de Extranjería. En el arranque de su carrera pasó por las unidades anidistrubios. Desde 2005 es inspector jefe, y en 2012 ingresó en la escala de comisarios. Pertenece a la cúpula del Cuerpo, la de los comisarios principales, desde 2020, ascendido en plenos efectos de la pandemia.

Además de policía, es diplomado en Magisterio por la Universidad Complutense. En el curriculum de Santafé Arnedo destacan cursos sobre dirección estratégica de la seguridad pública, cooperación internacional, transformación digital y delitos de odio.

