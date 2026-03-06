PSOE y Unidas por Extremadura piden a Guardiola que asuma su derrota: "Váyase con dignidad"

"Como decía Machado en boca de Juan de Mairena, la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero. Y la única certeza que tenemos hoy es que Extremadura está en un callejón sin salida". El PSOE y Unidas por Extremadura han pedido a la presidenta de la Junta en funciones, María Guardiola, que asuma su derrota tras haber fracasado en la investidura después de adelantar las elecciones "por capricho" y se marche.

"El bloqueo de Extremadura es usted, exclusivamente usted", ha dicho la portavoz socialista, Piedad Álvarez, a la candidata del PP. "Váyase antes de que esa panda de señoros con tufo machista la defenestren", ha añadido después la portavoz de Unidas, Irene de Miguel, señalando a la bancada de Vox.

Galería | Tercera sesión del debate de investidura de María Guardiola / Javier Cintas

El voto en contra de Vox ha impedido a Guardiola revalidar este viernes la confianza de la Cámara para continuar como presidenta de la Junta de Extremadura. Es la primera vez en la historia que la investidura de un presidente extremeño fracasa: Juan Carlos Rodríguez Ibarra en 1995 y José Antonio Monago en 2011 lo lograron en segunda vuelta con la abstención de IU. Guardiola lo intentó hasta el último momento: "He demostrado que mi modelo funciona. No les pido que voten que sí, si no que no voten no", clamó desde la tribuna. Pero la formación de Santiago Abascal ya descartó desde el principio esa tercera vía y lo ha fiado todo al blanco o al negro.

"Callejón sin salida"

En una intervención muy crítica, Piedad Álvarez ha recordado a María Guardiola que su "capricho" de adelantar las elecciones ha terminado en un escenario de bloqueo inédito que todavía puede prolongarse meses. El gobierno en funciones no solo impedirá que haya nuevos presupuestos, sino que también dificultará cuestiones de gestión ordinaria como la convocatoria de oposiciones o la puesta en marcha de ayudas para afrontar problemas como los daños provocados por los últimos temporales.

A ello se suma que en el debate de investidura, a juicio de los socialistas, Guardiola no ha presentado un proyecto político claro para Extremadura más allá de asumir ciertos postulados de Vox para mantenerse en el cargo. Mientras, la región se ha convertido en un "campo de batalla" en el que los líderes nacionales de PP y Vox, Alberto Núñez y Feijóo y Santiago Abascal, se disputan la hegemonía de la derecha, con los extremeños sufriendo las consecuencias de la inestabilidad política y el deterioro de su imagen.

La portavoz del PSOE en la Asamblea, Piedad Álvarez. / Javier Cintas

La "soberbia" de Guardiola

En este contexto, una vez más Álvarez criticó la "soberbia" de Guardiola, que en el debate del miércoles expuso la diferencia entre los 18 escaños del PSOE y los 29 del PP "con sorna y recreándose". "Si Vox la deja caer, ¿cree usted que en una repetición electoral el PSOE volvería a sacar 18 diputados y diputadas?", ha preguntado la portavoz tras dejar claro que los socialistas no tienen "ningún temor" al adelanto electoral. "Veremos hasta dónde está dispuesta a llegar por mantener el sillón", ha concluido.

Por su parte, la portavoz de Unidas por Extremadura ha centrado sus críticas en el clima hostil. Irene de Miguel ha acusado tanto a Vox como a la dirección nacional del PP de estar ejerciendo "violencia política" contra Guardiola al apartarla de las negociaciones para conformar gobierno y después tratar de "tutelarla".

En este contexto, ha advertido de que la candidata popular corre el riesgo de acabar siendo sacrificada políticamente si continúa dependiendo del apoyo de la formación ultraderechista. "Váyase con dignidad antes de que esta panda de señoros con tufo machista la defenestren", ha dicho parafraseando a la propia Guardiola tras instarle a asumir el resultado político de la investidura fallida.

La portavoz de Unidas por Extremaura, Irene de Miguel. / Javier Cintas

Responsabilidad "de todos"

En respuesta, el portavoz del PP, José Ángel Sánchez Juliá, ha recordado que los resultados electorales han sido "muy claros", en el sentido de que los extremeños "quieren un gobierno liderado por la presidenta María Guardiola. Así, tras considerar que el rechazo de Vox "no tiene justificación", Sánchez Juliá ha extendido la "responsabilidad" de asumir los resultados electorales a "todos".

"Eso que ha salido de las urnas es responsabilidad de todos", ha señalado a la oposición para después recriminarle que esté intentando "quitarse el polvo del camino" para atacar a Guardiola, cuando en realidad "todos también tienen la responsabilidad de que salga el Gobierno que han pedido los extremeños en las urnas y no el mensaje que les han mandado de sus sedes nacionales".

El portavoz del PP en la Asamblea de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá. / Javier Cintas

"Lo razonable, lo democrático, lo sensato es que la presidenta María Guardiola salga investida", ha recordado tras insistir en que cosechó más de un 43% de apoyo en las urnas. "Los extremeños están esperando que les demos una respuesta, y la única que ha intentado darles esa respuesta ha sido la presidenta María Guardiola", ha considerado Sánchez Juliá.

Finalmente, haciendo un símil taurino (un recurso habitual en la dialéctica parlamentaria de Vox) el portavoz popular ha señalado la disposición de su partido a seguir trabajando para lograr sí. "Sigamos toreando en la realidad, porque el festejo no ha terminado. Este es sólo el primer toro".