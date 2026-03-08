Renuncia
Dimite el secretario general de Nuevas Generaciones del PP y pide el voto para Vox
Carlo Giacomo Angrisano, sobrino del eurodiputado de Vox Juan Carlos Girauta, ha solicitado la baja como afiliado del partido y ha pedido el voto para los de Santiago Abascal
El secretario general de las Nuevas Generaciones (NNGG) del PP, Carlo Giacomo Angrisano, ha solicitado la baja como afiliado del partido y ha pedido el voto para Vox. Angrisano ha informado de su decisión mediante un comunicado, en el que ha afirmado que "el PP ha dejado de defender los valores por los que nos afiliamos la mayoría de nosotros".
El hasta ahora número dos de las NNGG ha señalado que se afilió en 2012 al partido "por amor a España, su identidad, su historia, su libertad" en un momento en el que "todo estaba siendo cuestionado" por "el separatismo". "Yo era uno de tantos españoles convencidos de que el Partido Popular debía proteger lo mejor de nuestro país", ha incidido.
Sin embargo, considera que "los partidos no empiezan a perder cuando dejan de ganar elecciones, sino cuando dejan de saber qué están defendiendo". "Y cuando un proyecto político teme más perder votos que defender lo correcto, termina perdiendo ambas cosas", ha argumentado.
Por ello, ha pedido el voto para los de Santiago Abascal, afirmando que lo hace "porque mis ideas siguen firmes y mis principios inamovibles". "Ha cambiado el lugar desde el que pueden defenderse", ha agregado. De este modo, ha avanzado que seguirá "en la misma batalla" donde "España se defiende sin complejos".
Tranquilidad en Génova
Desde Génova se transmite una tranquilidad total por la baja, que fuentes de la dirección nacional atribuyen a un afán de protagonismo y de acaparar cargos que no se ha visto satisfecho. "Pidió ir en las listas del PP para convertirse en eurodiputado y se le dijo que no. Pidió entonces ser asesor en el Parlamento Europeo para tener empleo, sueldo y vinculación con la política. Se le concedió esa posibilidad, aunque en los últimos tiempos dejó de ejercer sus funciones por pasar casi todo el tiempo fuera de Europa" aseguran dichas fuentes, que con sarcasmo concluyen: "Llevaba tiempo sin trabajar, al menos para el PP. Si a partir de ahora trabaja para Vox al menos sabrá lo que es cobrar por hacer algo".
Angrisano es sobrino carnal del eurodiputado de Vox y antiguo portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, quien también militó en su día en el PP, y en los años ochenta en el PSC. Hijo de una de las hermanas del político barcelonés, se crió en Mónaco. El PP vincula ahora su salida con un futuro cerca de su tío, que desde 2024 vive su segunda etapa en el Parlamento Europeo, donde ya estuvo con Ciudadanos de manera breve en 2014.
La presidenta de Nuevas Generaciones, Beatriz Fanjul, le integró como su número dos en el congreso de NNGG celebrado en el año 2021, en el que Fanjul tomó el relevo de Diego Gago, ex diputado en el Congreso por Vigo y ahora fuera de la política. Fuentes de la organización juvenil del partido conservador aseguran que ha dimitido de un cargo "que nunca llegó a ejercer". Según su relato, "en estos años, no ha recorrido España junto a nosotros, ni ha participado en las juntas, escuelas o congresos que hemos organizado".
