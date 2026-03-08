Encuesta de Gesop: Mañueco es el líder preferido por los votantes para ser el presidente de Castilla y León

Alfonso Fernández Mañueco es el presidente que quieren los castellanos y leoneses a partir del próximo 15 de marzo. El mandatario del Partido Popular es el preferido por el 26,7% de los ciudadanos, gana en todos los segmentos de edad, gusta por igual tanto a los hombres como a las mujeres e incluso quienes votaron a Vox en las últimas autonómicas le quieren a él a los mandos de la Junta de Castilla y León por delante de Carlos Pollán. La encuesta realizada por Gesop para La Opinión-El Correo de Zamora refleja cómo el líder popular goza de un conocimiento extraordinario por parte de la ciudadanía, superior al 92%, aunque a la hora de gestionar tendría todavía deberes pendientes, a juzgar por la nota media de 4,6 que dan a su figura los vecinos de las nueve provincias.

La pregunta lanzada es bien sencilla: "¿A quién preferiría como próximo presidente de Castilla y León?". Y la respuesta, inapelable. Si algo más de un cuarto de los encuestados ha asegurado que su mandatario autonómico debe ser Alfonso Fernández Mañueco, hasta un 20% de los participantes ha respondido que, si estas son las opciones, mejor que no haya nadie al frente. El hastío de la sociedad regional sobre sus representantes políticos ha llegado a tal punto que se trata de la segunda opción más escogida y evidencia la desconexión entre el suelo y las moquetas, especialmente entre la población más joven.

El candidato socialista, Carlos Martínez, se ha presentado en estas elecciones con un grado de conocimiento por parte de la ciudadanía del 37%. Es decir, que apenas una de cada tres personas encuestadas sabe quién está detrás de las papeletas del PSOE. Quienes le conocen, eso sí, son fieles seguidores de sus políticas y por eso le valoran con un aprobado, raspado, pero aprobado al fin y al cabo. En su caso, hay un 15,3% de los encuestados que querrían que pasara de alcalde de Soria a presidente de la Junta de Castilla y León.

Mañueco es el líder preferido por los votantes para ser el presidente

La encuesta demuestra que solo hay dos propuestas con opciones para dirigir la nave autonómica a partir del 15 de marzo, porque los ciudadanos no contemplan otro presidente que no sea Mañueco o Martínez. La propuesta de que Carlos Pollán sea investido tan solo es apoyada por un 4,3% de los participantes. El candidato de la ultraderecha, hasta su disolución presidente de las Cortes, apenas es conocido por un 32% de los electores y resulta castigado con un 3,8 de valoración media.

En el capítulo de los aprobados sí está Alicia Gallego, la aspirante de Unión del Pueblo Leonés a la Presidencia de la Junta de Castilla y León. Como le ocurre al candidato socialista, quienes la conocen valoran su desempeño como procuradora y también como alcaldesa de Santa María del Páramo, por eso la puntúan con un 5,1 de valoración media. Eso sí, fuera de su ámbito, el desconocimiento sobre su figura es total: apenas un 17% de los encuestados ha reconocido saber de quién le estaban hablando.

Las izquierdas a la izquierda del PSOE siguen caminos parejos. Solo uno de cada cuatro ciudadanos ha oído hablar de Juan Gascón, el aspirante de IU-Sumar, y de Miguel Ángel Llamas, su homólogo de Podemos. Ambos son valorados con una nota de 4,8, pero los encuestados prefieren al candidato morado como presidente por encima del coordinador autonómico de Izquierda Unida.

PP y Vox, más cerca

Los votantes de Partido Popular y Vox parecen tener menos remilgos que sus representantes a la hora de valorar a los líderes contrarios. Para los encuestados que reconocen votar a la ultraderecha, el candidato Alfonso Fernández Mañueco les merece una valoración de 5,1 puntos; un aprobado muy cercano al que le dan a su propio líder, a quien otorgan un 5,6. Los populares, por su parte, son más fieles a Mañueco, a quien dan una nota de 6,8 puntos, aunque también encuentran sintonía con Carlos Pollán, que les merece un 5,2 de valoración media.

Suscríbete para seguir leyendo