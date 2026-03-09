Una alianza empresarial desarrollará en España el componente que multiplica la potencia de armas y radares

No se trata solo de tener el poder de fabricar el cristal clave para potenciar procesadores de altísima capacidad. Se trata también de poder integrarlos en sistemas de comunicaciones y de detección de amenazas, para procesar enormes flujos de datos y señales en mínimos tiempos de decisión, y con ello poder operar los radares en tierra, los sensores de los cazas en el aire, las guías de misiles lanzados desde el mar... Es un cuadro de necesidades de la defensa del futuro, prácticamente del presente, ante el que los ministerios de Defensa y de Ciencia e Innovación tratan de impulsar a la industria; y en él encaja la última iniciativa de Indra.

La tecnológica española tira de un proyecto que lleva el nombre del componente esencial en su propia denominación industrial: GIGaNTE. Se habla aquí del GaN, siglas con las que químicos e ingenieros simplifican el nombre del nitruro de galio, un elemento cuyo dominio es el objetivo de una de las discretas carreras mundiales del rearme. España es uno de los únicos nueve países ue puede llevar a cabo desarrollos con esta tecnología, además de Italia, Alemania, Francia, Corea del Sur, Estados Unidos, China, Taiwan y Japón.

El objetivo es que España no dependa de nadie a la hora de fabricar nuevos circuitos electrónicos de alta capacidad, que puedan procesar a más temperatura, con más voltaje y ante un ancho de banda mayor, un caudal cada vez mayor información, principalmente en antenas y radares. Indra ha hecho público este lunes que trabaja en alianza con tres firmas españolas en GIGaNTE: la fábrica de elementos de GaN SPARC Foundry, la tecnológica Televes Corporación y la electrónica RBZ Robot Design.

Alianza

De la planta de SPARC, el proyecto gallego surgido de un grupo de científicos acrisolado en la Universidad de Vigo, Indra se hizo no hace mucho con el 37% del capital, siendo actualmente el socio mayoritario en una firma que aspira a ser fábrica principal de chips y semicondouctores fotónicos y de radiofrecuencia, en buena parte aplicables a sistemas de defensa en diversos dominios, incluido el aeroespacial.

Envío y recepción de datos en un puesto de mando de Ejército de Tierra desplegado en unas maniobras. / Jesus de los Reyes/DECET

A las otras dos firmas ya las conocen en Indra desde hace tiempo. La alianza, confirman fuentes de la tecnológica española, parte de "la complementariedad técnica que aportan", pero también de que vienen colaborando dentro de uno de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica, el Perte CHIP.

En materia de defensa, Televes está implicada en otra disrupción tecnológica ambiciosa. Es en este caso un proyecto europeo. Se llama ARROW, y une tecnologías de nueve firmas, entre ellas dos coruñesas, para desarrollar un barco de guerra autónomo. El dron marino planeado es una embarcación de 12 metros de alta velocidad, modelo hydrofoil, de las que se elevan sobre la superficie y navegan a más de 45 nudos sin apenas tocar el agua más que con su timón.

En 2028 se verán navegando los primeros de estos drones por aguas fronterizas. Entre las firmas europeas implicadas en el ARROW, las dos gallegas que participan en el proyecto, Maxwell Applied Tech y D3 Applied Technologies, son propiedad de Televes Corporación.

Defensa trata de reducir la dependencia española del exterior en ciertos sensores de armas. En la imagen, una militar trabaja con el radar norteamericano AN MPQ de la batería de misiles Patriot española desplegada en Adana (Turquía) / ET

Para la robótica RBZ, GIGaNTE es el primer proyecto con implicaciones en la defensa. Es una firma especializada en integrar soluciones electrónicas en otros aparatos, y hacerlas funcionar en condiciones de gran exigencia. Entre esa alta exigencia está la que implica el trabajo electrónico de los sistemas antimisil, los radares y los sistemas de defensa embarcados en plataformas preparadas para actuar en pleno frente.

Capacidad crítica

Hay nueve millones de euros dispuestos para GIGaNTE. Está detrás el aliento del CDTI. El Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación tiene en marcha un vehículo de subvención incluido en la convocatoria MISIONES. Se apoya ahí la búsqueda de soberanía española en la fabricación de superprocesadores.

El GaN permite transmitir con la luz, y, en materia de radiofrecuencia, multiplica el rendimiento de sistemas que, en la batalla, deben ser capaces de adquirir mucha información con mucha velocidad, porque en eso se basa crear a los militares y las máquinas una "consciencia situacional" en entornos muy complejos. Lo cristales de nitruro de galio son la base de esa nueva potencia.

Este es uno de esos proyectos que reúnen en torno a sí a empresas y científicos; por eso el GIGaNTE hay también universidades. Están la de Salamanca y Vigo, la Politécnica de Madrid y el Centro Tecnológico de las Telecomunicaciones de Galicia, GRADIANT. Su aportación es la investigación en arquitecturas GaN e integración de circuitos.

Noticias relacionadas

Como el GaN va a transformar la potencia de armas y sensores militares, creando una nueva generación de sistemas, en Indra consideran a ese elemento parte del "desarrollo de capacidades tecnológicas críticas desde España". Lo dice Joaquín Ponz, jefe de Portfolio e Innovación de Indra Group. El horizonte del proyecto es "avanzar hacia sistemas de radar, guerra electrónica y comunicaciones mucho más potentes, eficientes y fiables", ha explicado.