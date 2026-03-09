Ayuso defiende en Nueva York fomentar alianzas "en lugar de romper lo que tantos han construido" en plena tensión de las relaciones bilaterales entre España y EEUU

En plena tensión de las relaciones bilaterales entre España y EEUU después del rechazo del Gobierno de Pedro Sánchez a que las fuerzas armadas estadounidenses utilicen norteamericana usen las bases de Rota y Morón en su ofensiva sobre Irán y los reproches de Donald Trump, acompañados de la amenaza de suspender relaciones comerciales, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha optado por enviar un dardo al presidente español durante su viaje de tres días a Nueva York. "Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid, desde nuestra humilde posición regional", ha dicho en un encuentro organizado por la Cámara de Comercio España-EEUU, "preferimos fomentar las alianzas entre España y los Estados Unidos a través de Madrid en lugar de romper lo que tantos han construido".

Preguntada por su opinión acerca del conflicto en Irán, ha asegurado que "nadie quiere las guerras", pero se ha preguntado si la paz se puede asegurar en el mundo "si nadie hace nada" y ha aludido a la represión de las mujeres bajo el régimen de los ayatollahs, su programa nuclear, las amenazas para países vecinos o el asesinato de 30.000 opositores. "No queriendo la guerra, se puede tomar una posición en favor y en defensa de todo lo bueno y no desguazar lo que tanta gente ha conseguido a lo largo del tiempo con eslóganes vacíos y con hipocresía", ha remarcado.

Ayuso no ha mencionado expresamente a Sánchez, pero ha insistido en la importancia de cuidar las relaciones con EEUU, país al que se ha referido como "uno de nuestros principales aliados" mientras enumeraba las cifras de inversión extranjera en la región. "Somos conscientes de que es mucho más fácil destruir que construir, que una palabra mal tirada, una ofensa gratuita perjudica a mucha gente que no tiene culpa de nada", ha subrayado.

En su intervención, íntegramente en español, la presidenta madrileña ha insistido en los vínculos culturales entre España y EEUU. "Nosotros somos los de Cervantes, Picasso, Rafa Nadal, y los norteamericanos son los de Hemingway y sus toros o Washington Irving y sus Cuentos de La Alhambra y los de Woody Allen, que rodará su próxima película en Madrid", ha incidido. "Pero todos también somos los de Gabriel García Márquez, Jorge Luis Borges u Octavio Paz. ¿Qué no darían otras culturas y otras potencias por tener lo que nosotros", se ha preguntado.

Ayuso ha recordado también que EEUU será el país invitado este año del festival Hispanidad, una de sus apuestas personales en materia de cultura, con la vista puesta en la comunidad latinoamericana. Su Gobierno acaba de conceder la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid a EEUU por los 250 años de su independencia. Y según ha adelantado hoy en Nueva York, la Comunidad prepara un homenaje al pueblo norteamericano en julio en Madrid por el aniversario de los 250 años de la independencia de EEUU. "Sabemos la importancia que el 4 de julio tiene para un norteamericano, y Madrid quiere recordarles a todos que están en su casa, y por eso lloramos, celebramos y disfrutamos juntos, en feliz mestizaje", ha enfatizado.

En el segundo día de su viaje a Nueva York, el sexto a EEUU que realiza como presidenta madrileña, Ayuso ha protagonizado un encuentro con empresarios e inversores organizado conjuntamente con la Cámara de Comercio España-EEUU. El día anterior se había reunido con el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, antes de acudir juntos al espectáculo de la bailaora gaditana Sara Baras Vuela que clausuraba el 25 Festival de Flamenco de la ciudad norteamericana. El contenido de la agenda de la visita está siendo objeto de fuertes críticas de la oposición, desde Vox a Más Madrid.

Esta tarde, noche hora local, la dirigente madrileña estará presente en la gala del periódico The Algemeiner en la que se desvelará la edición de este año de la J100 List, el ranking de las 100 personas que más positivamente han influido en la vida del pueblo judío y en la que coincidirá con el presidente argentino Javier Milei. Ayuso recibirá un galardón en reconocimiento a su compromiso con la libertad y con el pueblo judío, trasladan desde Sol.