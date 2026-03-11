Belarra defiende que "Aznar debería estar en la cárcel" por sus declaraciones sobre la guerra de Irán

Las palabras del expresidente de Gobierno José María Aznar sobre la guerra de Irán deberían ser motivo de encarcelamiento, según ha defendido la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que este miércoles afirmó que "debería estar en la cárcel por sus declaraciones".

El presidente de FAES se ha pronunciado en las últimas horas sobre el conflicto en Oriente Próximo iniciado el pasado 28 de febrero por el ataque unilateral de EEUU e Israel. Aznar aseguró que "está más que justificado que se intente cambiar un régimen que altera las reglas internacionales y construye una amenaza para la seguridad mundial”.

La diputada de Podemos se ha pronunciado sobre estas consideraciones en Malas Lenguas, de TVE, donde ha asegurado que esas consideraciones debían motivar la privación de libertad. "Es un criminal de guerra llamando a España a saltarse el derecho internacional humanitario y a saltarnos toda la arquitectura institucional que construimos después de la Segunda Guerra Mundial", comenzó la dirigente. "Este señor tendría que estar en la cárcel por estas declaraciones", continuó.

En este punto, Belarra insistió en prodigar lo que Podemos ha llamado como su "plan anti Trump" y reclamó al Gobierno "no solo hacer discursos bonitos sino traducir eso en políticas concretas". "Es hora de traducir el 'no a la guerra' en el BOE", apostilló. Entre las medidas que Podemos ha defendido dentro de ese plan están, entre otras, nacionalizar Repsol, crear un banco público y "expropiar" a fondos de inversión inmobiliaria.

La dirigente morada aprovechó además para hacer otra de las reclamaciones habituales de Podemos, asegurando que "lo que tenemos que hacer es sacar el ejército norteamericano de nuestro país" y "cerrar las bases inmediatamente" para evitar "que ese señor no pueda utilizar nuestras bases ni siquiera como una base logística para llevar los aviones a Irán".

Belarra critica la "inacción" e "impunidad"

La dirigente de Podemos también se pronunció sobre la detención de dos hombres que le enviaron cientos de mensajes amenazantes, y ha enmarcado estos ataques a campañas dirigidas a "mujeres de izquierdas que estamos públicamente expuestas", con el objetivo de "sacarnos del debate público y que no nos compense".

Sin embargo, Belarra responsabilizó de esta escalada de violencia directamente a las administración pública. En este sentido, criticó la "impunidad que sienten estas personas por la inacción durante mucho tiempo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Justicia".

Además, responsabilizó a la "financiación pública de medios ultras", y señaló directamente a los partidos conservadores, a los que equiparó, culpándolos del incremento del discurso del odio: "Hay que hablar también de representantes de PP, Vox, Aliança Catalana o Junts que se dedican a extender el odio racista, machista y fascista sin que nadie le pare los pies". "Tenemos una estructura de poder que permite ese odio".

