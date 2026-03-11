Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Recurso de amparo

El Constitucional ampara al PSOE y establece que Ayuso vulneró derechos políticos al suprimir la posibilidad de enmiendas a la ley de Telemadrid

El Pleno saca adelante la ponencia del presidente Conde-Pumpido con el voto en contra de los magistrados conservadores

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso / EP

Cristina Gallardo

Cristina Gallardo

Madrid

El Pleno del Tribunal Constitucional ha aprobado la ponencia elaborada por el presidente de este órgano, Cándido Conde-Pumpido, y ha otorgado amparo al PSOE en la Asamblea de Madrid en relación con el procedimiento parlamentario que se utilizó para regular la elección de los cargos directivos en Telemadrid. Considera que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso vulneró derechos políticos.

Así, y con el voto en contra de cinco magistrados del ala más conservadora del órgano, el Constitucional se refiere al acuerdo de la Mesa y el pleno de la Asamblea de Madrid, que tramitó este asunto por el procedimiento de lectura única.

La sentencia señala que la facultad de propuesta al Pleno de la Asamblea de la tramitación en lectura única de un proyecto o proposición de ley, que el Reglamento de la Cámara atribuye a la Mesa, tiene, entre otras finalidades, que sea ésta la que compruebe la concurrencia de los requisitos reglamentarios y jurisprudenciales que permiten proceder a la tramitación de una iniciativa parlamentaria por un determinado procedimiento.

Las decisiones de tramitación por lectura única se conforman como un acto complejo en el que se produce la concurrencia de dos voluntades. Sin la propuesta de la Mesa, el Pleno no puede adoptar decisión alguna por lo que aquella es condición necesaria para que se pueda adoptar esta.

Sin efectos

No obstante, el tribunal de garantías no realiza ningún pronunciamiento ni deduce efecto alguno de su fallo sobre la constitucionalidad de la Ley finalmente aprobada, ni tampoco del Reglamento de la Cámara, que ya ha sido modificado por la propia Asamblea. La sentencia cuenta con los votos particulares de los magistrados Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel, César Tolosa y José María Macías.

