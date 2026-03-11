Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Aemet frio lluviasPescaíto fritoÁngel Haro VillamarínBienestar animalInspectores gestión ambientalEstadio CartujaImputación gerente CartujaAmpliación Feria de Abril 2027Feria medievalMetro Sevilla appHermandad de la Paz
instagramlinkedin

Justicia

Bolaños afirma que las principales quejas por problemas en los nuevos juzgados proceden de las comunidades con competencias en Justicia

El Gobierno convoca una oposición "histórica" de 575 plazas al anunciar la creación de 200 nuevos puestos de fiscal que se suman a la oferta para nuevos jueces

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, atiende a los medios de comunicación tras reunirse con la fiscal general del Estado, Teresa Peramato.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, atiende a los medios de comunicación tras reunirse con la fiscal general del Estado, Teresa Peramato. / Diego Radamés - Europa Press

Cristina Gallardo

Cristina Gallardo

Madrid

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha restado importancia a las quejas que desde los tribunales superiores de justicia, decanatos y colegios de abogados están llegando sobre la puesta en marcha de la nueva organización judicial, los tribunales de instancia.

Desde estas instancias se han mandado informes al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que hablan desde la dificultad de trabajar con "equipos flotantes" de funcionarios, la existencia de sedes dispersas que dificultan la prestación de los servicios comunes en los que deben apoyarse ahora los jueces e incidencias informáticas que dificultan la labor del día a día, pero Bolaños dice que son cuestiones "menores" que se resolverán en las próximas semanas. Afirma además que las principales quejas llegan desde comunidades que tienen transferidas las competencias de justicia, como son las de Madrid o Andalucía.

Así lo ha manifestado durante una comparecencia pública ante los medios de comunicación convocada este miércoles tras un encuentro con la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, en la que ha anunciado la creación "histórica" de 200 nuevas plazas de fiscales que son posibles precisamente por la entrada en vigor de esta nueva forma de organización judicial.

Noticias relacionadas

Tras la entrada en vigor de la ley de Eficiencia el pasado 2 de enero quedaron atrás los órganos judiciales tal y como los conocíamos, con un juez titular al frente, un letrado asignado y un grupo de funcionarios a su servicio y comenzaron a funcionar los tribunales de instancia, que agrupan a varios magistrados con unos servicios comunes a compartir.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Hermandad de La Paz recupera su 'tradición' del Domingo de Ramos: los nazarenos de El Porvenir abrirán en solitario la Semana Santa
  2. Ni Valencia ni Alicante: el lugar donde más arroz se produce de toda España está en un pequeño pueblo de Sevilla
  3. Giro brusco del tiempo en Andalucía: la Aemet alerta de nevadas y activa avisos en cuatro provincias para este martes
  4. La ampliación de la Feria de Sevilla para 2027, sin plan B si el Gobierno no cede el suelo: 'No contemplamos que no acceda
  5. El bienestar animal, en el foco: el Ayuntamiento de Sevilla cambiará la norma de los coches de caballos para 'evitar sufrimientos innecesarios
  6. Aemet: Andalucía subirá hasta 10 grados tras el frío y no se descartan lluvias a final de semana en estos puntos
  7. Andalucía se reforzará con más inspectores para la nueva ley de gestión ambiental: las multas pueden alcanzar los 2,4 millones
  8. El cambio de hora que quita el sueño a los andaluces ya tiene fecha oficial en el calendario

Clavijo presume de estabilidad y apuesta por lograr "grandes acuerdos" como antídoto a los populismos

Clavijo presume de estabilidad y apuesta por lograr "grandes acuerdos" como antídoto a los populismos

Las claves de la Semana Santa de Sevilla 2026: estos son todos los cambios de horario y recorrido de las hermandades

Las claves de la Semana Santa de Sevilla 2026: estos son todos los cambios de horario y recorrido de las hermandades

La Diputación de Sevilla pide un consejo urgente del Estadio Cartuja tras la imputación del gerente en el caso Supercopa

La Diputación de Sevilla pide un consejo urgente del Estadio Cartuja tras la imputación del gerente en el caso Supercopa

Los vídeos que muestran cómo se intenta salvar la playa de Matalascañas tras los temporales

Los vídeos que muestran cómo se intenta salvar la playa de Matalascañas tras los temporales

Gorrillas, patrullas y un barrio cerrado por la Policía: Ayuntamiento y Gobierno refuerzan su presencia ante los problemas de El Cerezo

Gorrillas, patrullas y un barrio cerrado por la Policía: Ayuntamiento y Gobierno refuerzan su presencia ante los problemas de El Cerezo

The Champions Burger llega a Dos Hermanas: fecha, ubicación y restaurantes

The Champions Burger llega a Dos Hermanas: fecha, ubicación y restaurantes

José María Arrabal, el exsecretario general de Deportes de la Junta investigado por el Caso Eurocopa al que se le intervendrán sus criptomonedas

José María Arrabal, el exsecretario general de Deportes de la Junta investigado por el Caso Eurocopa al que se le intervendrán sus criptomonedas
Tracking Pixel Contents