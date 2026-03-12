El Consejo del Poder Judicial reconoce incidencias por los nuevos tribunales de instancia pero niega retrasos generalizados

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial tiene este jueves sobre la mesa un informe de su secretario general que, tras recabar la opinión de la Audiencia Nacional y los diferentes tribunales superiores de justicia, y pese a admitir incidencias en la entrada en vigor de los tribunales de instancia, concluye que la nueva organización judicial no ha provocado suspensiones o demoras más allá de casos puntuales.

No obstante, el documento adelanta problemas futuros como el avanzado dese el Tribunal Superior de Madrid, que apunta al riesgo de suspensiones una vez superada la denominada "agenda puente" establecida para puesta en marcha de esta nueva organización de los órganos judiciales, que entró en vigor el pasado mes de enero y concluye a finales de este mes.

El mismo informe, de cuyo contenido ha sido informado EL PERIÓDICO, señala que Cataluña sí ha informado de un caso estructural de retrasos, concretamente en Reus por falta de funcionarios; mientras que en Galicia se da cuenta de ralentizaciones y suspensiones debido a la pérdida de control de los procedimientos incluso en causas secretas, de especial complejidad o las que afectan a víctimas especialmente vulnerables.

Este periódico ya informó de que el órgano de gobierno de los jueces trabajaba en este documento, con el objetivo de poner en conocimiento del Ministerio de Justicia las "disfunciones" provocadas por el cambio radical en la forma de trabajar en los juzgados. Desde enero, aunque con un cumplimiento desigual según territorios, quedaron atrás los órganos judiciales tal y como los conocíamos, con un juez titular al frente, un letrado asignado y un grupo de funcionarios a su servicio y comenzaron a funcionar los tribunales de instancia, que agrupan a varios magistrados con unos servicios comunes a compartir.

Desde los diferentes tribunales superiores se ha advertido de incidencias que van desde la dificultad de trabajar con "equipos flotantes" de funcionarios ( con grave afectación en la instrucción de los asuntos y las guardias), la existencia de sedes dispersas que dificultan la prestación de esos servicios comunes e incidencias informáticas que dificultan la labor del día a día en estos nuevos juzgados.

Interinos sin formación

El documento presentado a la Comisión Permanente habla también de la desigual implantación del nuevo modelo y de problemas de infraestructuras porque no se han realizado las adaptaciones necesarias en las sedes judiciales para ajustarlas al nuevo modelo. También del elevado número de interinos con falta de formación e inestabilidad de la plantilla especialmente en la Audiencia Nacional, Madrid, Cataluña y Baleares, donde el número de interinos supera el 58 por ciento.

Además, solamente el Tribunal Superior del País Vasco reconoce que su sistema informático de gestión procesal está preparado para el nuevo modelo de oficina judicial, el resto reportan errores en la migración y trazabilidad de los procedimientos y también dificultades de acceso porque los perfiles de los funcionarios no han sido habilitados o son incompletos.

Finalmente, y además de cartelería errónea, el informe sometido a análisis advierte de que en Madrid, Murcia, Aragón y Castilla-La Mancha informan de problemas de insuficiencia de personal que afecta también a la atención al público. La presidenta del Tribunal Superior de Cataluña, Mercè Caso, propone potenciar la presencia de funcionarios del cuerpo de auxilio en mostradores, para poder atender a los abogados.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños / Diego Radamés - Europa Press

Este miércoles, y tras una reunión con la Fiscal General del Estado tras la que anunció la creación este año de 200 nuevas plazas de fiscal, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, se refirió a las quejas que desde algunos sectores se están vertiendo tras la puesta en marcha de la nueva organización, que permite superar un modelo impuesto hace 150 años. Apuntó que las principales quejas llegan desde comunidades que tienen transferidas las competencias de justicia, como son las de Madrid o Andalucía.

Más señalamientos

Agregó que pese al breve espacio de tiempo en el que la reforma lleva en vigor, el Ministerio ya cuenta con cifras que "le dan la razón frente a los que dicen que todo es un desastre", y que hablan de un 4 por ciento más en el número de señalamientos. Además, la reforma que impulsó los MASC (para la solución extrajudicial de controversias) ya ha logrado reducir los conflictos en la jurisdicción civil entre un 20 y un 30 por ciento porque se están "fomentando los acuerdos".

Por otra parte, el Pleno del Consejo ha aprobado una valoración positiva del Real Decreto de convocatoria de nuevas 500 plazas para juez impulsado por el ministro Félix Bolaños, sin perjuicio de algunos ajustes que desde este órgano e quieren consensuar con el Ministerio a partir de los datos inspección, informan fuentes del Consejo. Se traería de adecuar la propuesta a las verdaderas necesidades en los juzgados.

Desde la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) se señala que la reforma no cuenta con suficientes miembros de este cuerpo de funcionarios. "La eficiencia del nuevo modelo se basa en la especialización en equipos y grupos, lo que necesita tener suficiente personal para especializarlo -señalan en un comunicado-. Todo ello requiere necesariamente de la creación de plazas de LAJ, que ya eran claramente insuficientes en el antiguo modelo de juzgados".

Suscríbete para seguir leyendo