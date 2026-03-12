Primera denuncia contra Trump y Netanyahu ante la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra en el ataque contra Irán

El partido Iustitia Europa -- que ejerce la acusación popular en causas de gran calado en España como son los casos Koldo, Begoña o el que sentará en el banquillo al hermano del presidente del Gobierno-- ha presentado denuncia ante la Corte Penal Internacional contra los dirigentes de EE.UU. e Israel, Donald Trump y Benjamín Netanyahu, para que la Fiscalía de este órgano investigue posibles crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en el conflicto iniciado el 28 de febrero de 2026 contra Irán.

Se trata de la primera denuncia por estos hechos ante la corte internacional con sede en La Haya, según señalan a EL PERIÓDICO desde el partido presidido por el abogado Luis María Pardo, y se centra en el ataque contra la escuela de niñas Shajareh Tayyebeh en Minab (Irán), donde murieron al menos 165 menores, y en la muerte del sacerdote maronita Pierre El-Rahi en Qlayaa (Líbano) mientras auxiliaba a civiles tras un ataque militar.

Pide a la Fiscalía que examine la posible responsabilidad penal individual de los líderes políticos y militares implicados y que determine si existen bases para abrir un examen preliminar conforme al Estatuto de Roma.

Sobre Netanyahu ya pesa, desde noviembre de 2024, una orden de arresto la Corte Penal Internacional (por presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad en la guerra que ambos han liderado contra Hamás en Gaza desde el pasado 8 de octubre.

Muerte de 165 niñas

Iuistitia Europa encuentra que hay base para que, al menos, se analice si el ataque contra la escuela primaria femenina Shajareh Tayyebeh en Minab (Irán) el 28 de febrero de 2026, que habría provocado la muerte de al menos 165 niñas durante el horario escolar supone un crimen de guerra y el mismo criterio apuntan por la muerte del sacerdote maronita Pierre El-Rahi en Qlayaa (sur del Líbano) el 9 de marzo de 2026, cuando prestaba asistencia a civiles tras un primer impacto contra una vivienda.

Buques de la Armada iraní durante un ejercicio militar en el Golfo Pérsico, en el sur de Irán. / Europa Press/Contacto/Sepahnews

Según el escrito presentado, estos hechos podrían constituir violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario, incluyendo ataques contra población civil, ataques contra bienes de carácter civil —como instalaciones educativas— y homicidios de personas protegidas.

La comunicación también solicita a la Fiscalía que examine si la campaña militar iniciada el 28 de febrero de 2026 contra territorio iraní podría constituir un acto de agresión contrario a la Carta de las Naciones Unidas, al haberse producido presuntamente sin autorización del Consejo de Seguridad.

Iustitia Europa recuerda que la Corte Penal Internacional tiene competencia para examinar comunicaciones presentadas por cualquier persona u organización en virtud del Artículo 15 del Estatuto de Roma, siendo la Fiscalía la única autoridad competente para determinar si existe base razonable para abrir un examen preliminar.

Análisis de jurisdicción

Asimismo, la organización señala que la cuestión de la jurisdicción de la Corte —incluyendo el análisis relativo a Estados que no son parte del Estatuto de Roma— forma parte del examen jurídico que corresponde realizar exclusivamente a la Fiscalía y, en su caso, a las Salas de la Corte, de conformidad con el propio Estatuto.

El presidente de Iustitia Europa y abogado Luis María Pardo señala, por su parte, que la razón de esta denuncia es que la Fiscalía analice de manera independiente los hechos denunciados. “La Corte Penal Internacional fue creada precisamente para examinar los crímenes más graves que afectan a la comunidad internacional. Cuando existen indicios de ataques contra civiles, contra niños o contra personal humanitario, corresponde a las instituciones internacionales analizar los hechos con independencia y rigor”.

