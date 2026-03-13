La Fiscalía de Córdoba afirma que "no pueden descartarse" pruebas nuevas en la zona cero de Adamuz

La Fiscalía provincial de Córdoba respalda las limitaciones impuestas por el juzgado al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en sus trabajos en la zona cero de Adamuz, dado que "no puede descartarse la necesidad de practicar en el futuro alguna diligencia sobre el terreno en el que se produjo el accidente ferroviario del 18 de enero".

Así lo informa el fiscal delegado de Montoro, Alejandro Izuel, quien entiende que "esta circunstancia impone la necesidad de que por la plaza 2 del Tribunal de Instancia de Montoro se tenga conocimiento actualizado de cualquier cuestión que pueda afectar a dicho terreno (en este caso, la infraestructura ferroviaria)".

"Para que ese objetivo pueda cumplirse de una manera razonable, entendemos procedente que Adif ponga en conocimiento, con antelación suficiente, cualquier actuación sobre la infraestructura ferroviaria que suponga una alteración material", afirma. La titular de la plaza 2 de Instrucción de Montoro, Cristina Pastor, alude a este informe de la Fiscalía en una providencia, fechada este jueves 12 de marzo, donde aclara a Adif las limitaciones de su actuación en el lugar de la catástrofe, que provocó 46 fallecidos y un centenar de heridos.

Si bien Adif propone que el tramo afectado por el control judicial estaría comprendido entre los puntos kilométricos 317+585 y 318+785 de la línea 010 en ambas vías, "sobre el que se han venido realizando las actuaciones técnicas necesarias para la restitución del servicio ferroviario", la Fiscalía y el juzgado determinan que la extensión afectada es más amplia.

"Es prudente que la necesidad de comunicación abarque desde el punto kilométrico 321+098 al 315+974, teniendo en cuenta que, presumiblemente, la rotura de la soldadura desencadenante del siniestro se encuentra en el punto kilométrico 318+681", afirma el fiscal y recoge la instructora en su providencia.

En líneas generales, el juzgado y el Ministerio Fiscal coinciden en las limitaciones impuestas para garantizar la protección de la zona cero en tanto se investiga el accidente. En este sentido, la Fiscalía estima acertado "solicitar un preaviso que permita tener conocimiento previo de la instructora, con carácter previo suficiente a la realización de los trabajos como para que pueda ilustrarse y valorar la oportunidad de adoptar o no medidas de conservación, por lo que consideramos adecuado el preaviso acordado (...) de 15 días".