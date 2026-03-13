El PP propone a Azcón como candidato a la Presidencia de Aragón mientras la negociación con Vox sigue "avanzando"

La ronda de contactos de la presidenta de las Cortes de Aragón ha finalizado este viernes con la reunión con la representación del Partido Popular, que ha propuesto al presidente en funciones, Jorge Azcón, como candidato a la reelección como jefe del Ejecutivo aragonés. En una reunión protagonizada por la presidenta de las Cortes, María Navarro, junto a la secretaria general del PP Aragón, Ana Alós, y la nueva portavoz parlamentaria, Ana Marín, las populares han constatado también que las conversaciones con Vox "siguen avanzando", sin hablar de momento de fechas concretas en las que poder poner sobre la mesa un acuerdo que el líder de la formación calificó de "incipiente" hace dos días.

La secretaria general del PP Aragón, Ana Alós, ha indicado que el grupo parlamentario Popular ha solicitado a la presidenta de las Cortes de Aragón proponer a Jorge Azcón, como candidato para liderar el nuevo Ejecutivo regional, aunque "sin fijar la fecha de celebración del pleno de investidura porque todavía es momento de seguir negociando" con Vox. Como era previsible, el PP es el único partido que ha presentado un candidato para presidir el Gobierno autonómico en esta ronda de contactos.

Así, tras un encuentro "cordial y constructivo", a juicio de Alós, "en nombre del grupo Parlamentario Popular le hemos trasladado formalmente la solicitud de que proponga a Jorge Azcón como candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón", una labor que solo puede ejercer la presidenta del Parlamento aragonés.

Ha argumentado que los aragoneses "hablaron claro" el pasado 8 de febrero y el resultado de las elecciones "refleja de manera muy clara cuál ha sido la voluntad mayoritaria de los ciudadanos". En este sentido, ha recordado que el PP fue la fuerza política más votada, con 228.388 votos, y obtuvo "el respaldo mayoritario para seguir liderando" el Gobierno autonómico. Eso sí, por el camino perdió dos diputados respecto a las elecciones de 2023.

Además, ha señalado que el resultado con las urnas indica que "Jorge Azcón es, a día de hoy, el único candidato que tiene la posibilidad real de articular una mayoría parlamentaria que permita conformar un gobierno estable, sólido y con garantías para Aragón", ha defendido Alós. "Creemos que es lógico, razonable y también coherente con el resultado que sea él quien intente formar gobierno", ha expresado la secretaria general de los 'populares' en la comunidad autónoma, para añadir que el objetivo del PP es que Aragón "tenga un gobierno estable, con una mayoría suficiente y con capacidad para seguir trabajando" por el territorio.

Sin fecha para el pleno

Sin embargo, Ana Alós ha aclarado que junto a la propuesta de Jorge Azcón desde el PP han trasladado a la presidenta de las Cortes de Aragón que "todavía es momento de seguir negociando" y, por lo tanto, no se ha fijado una fecha de celebración del pleno de investidura.

"Lógicamente esperamos que sea cuanto antes", ha reconocido Alós, quien ha rehusado asegurar que el nuevo Gobierno estará conformado antes del 23 de abril, Día de Aragón, puesto que el plazo máximo es el 3 de mayo, dos meses después de la constitución de las Cortes de Aragón.

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Por otro lado, Ana Alós ha manifestado que únicamente se está negociando con Vox para tratar de "alcanzar un acuerdo de gobierno estable", ya que el resto de grupos parlamentarios ya han adelantado su voto negativo. Asimismo, ha subrayado que dichas negociaciones las está dirigiendo "directamente" y "exclusivamente" Jorge Azcón, sin intervención de la dirección nacional del PP, porque "tiene las manos libres, la responsabilidad y también la capacidad para poder, como presidente del PP autonómico, llevarlas a cabo en primera persona".