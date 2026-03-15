El PSOE rompe su racha negativa en Castilla y León, se come a su izquierda y sube en votos y escaños

El PSOE ha roto en Castilla y León la racha negra que inició en Extremadura -donde se hundió 10 escaños- y tuvo su continuidad en Aragón, donde perdió cinco. Con el 99% escrutado, los socialistas avanzan dos escaños en las Cortes de Castilla y León, de 28 a 30, y consiguen más votos que en 2022, con el 30,75% de los apoyos. Las elecciones autonómicas de Castilla y León suponen un bálsamo para un partido herido. Los socialistas han hecho una campaña electoral muy del territorio, hablando de los problemas de la región. Pero a la vez han contado con todo el apoyo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, y de los ministros, que se han volcado en estos 15 días. Finalmente, los socialistas detienen, al menos de momento, la cadena de derrotas que iniciaron a finales de 2025.

La cúpula socialista celebró los que llamó unos "buenos resultados". En una declaración sin preguntas en la sede federal del PSOE, la secretaria de Organización, Rebeca Torró, valoró muy positivamente esta subida en votos y escaños que confirma "que vamos por la senda correcta". A partir de ahora, el candidato y jefe de la oposición, Carlos Martínez, y su equipo estará "muy vigilante para que Castilla y León no siga retrocediendo en derechos de la mano de las derechas". Desde ahora, remachó Torró, Martínez seguirá "construyendo un proyecto fuerte en el que la gente pueda seguir depositando su confianza".

Desde Soria, Martínez compareció muy satisfecho y acompañado por su equipo más próximo. El candidato celebró unos "resultados muy, muy importantes", felicitó al ganador de las elecciones, Alfonso Fernández Mañueco, y anticipó que pronto puede haber una nueva repetición electoral por la guerra abierta de la derecha entre el PP y Vox: "Mucho me temo que nos vamos a ver dentro de poco; habrá partido de vuelta". Martínez concluyó que el PSOE "no estaba tan mal", tras constatar que ha ganado votos y escaños, y adelantó que ahora Vox "tiene que decidir si quiere seguir siendo la muleta permanente del PP": "¿Hasta qué punto esa derechita valiente sigue siendo la derechita cobarde que apoya al PP?"

Los socialistas tenían un buen pálpito cuando acabaron la campaña electoral el viernes. Ese día en Valladolid, cerraron con un acto espectacular que desbordó todas las previsiones de público (acudieron 4.000 personas, de las que unas 2.000 tuvieron que quedarse en la calle), y con una movilización superior a la esperada. Con estos mimbres, el PSOE ha conseguido atraer el voto útil contra el PP y Vox y rebañar los votos a la izquierda del PSOE. De hecho, Podemos ha perdido su escaño por Valladolid que precisamente ha ganado el PSOE.

Pedro Sánchez pidió el viernes en el cierre de la campaña la movilización "de todos los progresistas" en torno a las siglas del PSOE "independientemente de que antes hubieran votado a otras fuerzas". Y parece que lo ha conseguido. En Ferraz creen que gracias en gran parte al impulso del No a la guerra y a la firme postura del presidente del Gobierno frente a la contienda bélica iniciada por EEUU e Israel contra Irán.

El candidato y alcalde de Soria, Carlos Martínez, también ha salido favorecido por su tirón personal como regidor de Soria al hacerse con un procurador que en 2022 correspondió a Soria ¡Ya!, que baja de tres diputados a uno. Con esos dos escaños extra de Valladolid y Soria, el PSOE pasa de 28 a 30 procuradores y se queda a la misma distancia del PP que en 2022, tres escaños. Por último, aunque el PSOE pierde un escaño en Burgos, como esperaba, finalmente consiguió hacerse con el nuevo procurador de Segovia, que ha subido en uno su representación en las Cortes por el aumento de la población.

Tanto la dirección federal del PSOE como la regional vieron muy satisfactorios estos resultados. Por supuesto, no han conseguido su sueño de superar a un PP que daban por hecho que iba a bajar, pero sus 30 diputados saben a gloria después de los batacazos electorales previos. Antes del domingo, casi todos en el PSOE daban por bueno igualar los 28 escaños de 2022, con lo que los 30 conseguidos superan todas las previsiones.

Los resultados confirman que el PSOE ha ido de menos a más a medida que avanzaba la campaña. En Ferraz consideran, además, que la irrupción de la guerra de Irán y la recuperación del No a la guerra de 2003 dieron finalmente un nuevo impulso a los socialistas para sacar a buena parte de sus bases de la abstención y para arañar votos a la izquierda del PSOE.

Carlos Martínez ha conseguido ganar votos en una situación extremadamente difícil y con muy poco tiempo para reordenar un partido herido tras la crisis interna que se saldó con la abrupta salida del anterior secretario autonómico, Luis Tudanca. En febrero de 2025, Ferraz forzó el relevo en la cúpula regional y aupó al alcalde de Soria a la Secretaría General del PSOECyL. Las heridas de aquel proceso siguen abiertas, pero los críticos han ayudado en su mayoría en sus circunscripciones para sostener o mejorar sus resultados de hace cuatro años.

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