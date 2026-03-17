Viaje aplazado por el apagón
Baño de masas y selfis en la visita de los Reyes a Jaén por sus 1.200 años
La visita ha empezado en el Ayuntamiento, ha continuado en una exposición conmemorativa y ha culminado en los Baños Árabes, en un recorrido marcado por el contacto con la ciudadanía
Felipe VI y Letizia han estado este martes por la mañana en Jaén para sumarse a los actos del 1.200 aniversario de la capitalidad en una visita marcada por el contacto directo con la ciudadanía y un recorrido institucional por algunos de los principales edificios de la ciudad. La cita, inicialmente prevista para abril de 2025 y suspendida por el apagón que afectó a todo el país, se ha materializado once meses después con una agenda que ha combinado simbolismo institucional y proyección histórica.
La jornada ha arrancado en la plaza de Santa María, donde cientos de personas se han congregado desde primera hora para recibir a los Reyes. Ambos han llegado con un ligero retraso y han sido recibidos por el alcalde, Julio Millán (PSOE). También les han saludado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), el delegado de Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha llegado acompañándoles, informa Europa Press. Antes de acceder al Ayuntamiento, han saludado desde la calle a los asistentes, en una plaza presidida por la catedral y cubierta de banderas.
Ya en el interior del Consistorio, el jefe de Estado y su esposa han cumplido con el protocolo institucional: saludo a la corporación municipal y firma en el libro de honor. El momento de mayor visibilidad se ha producido desde el balcón del salón de plenos, donde, junto al alcalde, han saludado de nuevo a los ciudadanos congregados en la plaza. Concluida la estancia en el Ayuntamiento, Felipe VI y Letizia se han desplazado a pie hasta el cercano Salón Mudéjar, en un recorrido de apenas 160 metros que se ha convertido en un baño de masas. A lo largo del trayecto han estrechado manos, atendido a vecinos y les han pedido muchos selfis.
En el Salón Mudéjar, han visitado la exposición conmemorativa "Jaén 825-2025", concebida como eje cultural del aniversario. La muestra recorre la evolución histórica de la ciudad desde su designación como capital y han podido escuchar la explicación de expertos vinculados a la organización de la efeméride.
La agenda ha acabado en los Baños Árabes, última parada del recorrido. El conjunto, datado en el siglo XI y considerado uno de los mejor conservados de Occidente, representa uno de los principales activos patrimoniales de la ciudad.
- La Aemet avisa de un cambio del tiempo en Andalucía: llega la borrasca Therese con lluvias a las puertas de la Semana Santa
- Canal Sur retransmitirá el regreso de Morante y seis corridas más en la Feria de Abril
- Andalucía aprobará ayudas de hasta 350 euros al mes para autónomos y pymes afectados por las borrascas
- La alternativa de Javier Zulueta llega a la gran pantalla con el documental “Zulueta, hijo de Sevilla”: fecha y hora del estreno
- Una ruta de cuento entre bosques y ríos a una hora de Sevilla: así es el sendero natural que lleva a las casas de Los Tres Cerditos
- El Metro de Sevilla avanza: terminados los muros del túnel del primer tramo de la Línea 3
- Este pueblo de Sevilla de apenas 5.000 habitantes tiene el mejor restaurante para ir con niños: 'Con buenos precios y zona infantil con parque de bolas
- Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este lunes 16 de marzo de 2026