Madrid y el Gobierno mantienen el pulso por el registro de objetores al aborto: Ayuso lo recurre y Mónica García le advierte de que puede ser "inhabilitada"

Dos nuevos envites en el pulso que la Comunidad de Madrid y el Gobierno mantienen a cuenta de la creación de un registro de profesionales sanitarios objetores a practicar abortos. Tal y como adelantó Sol que haría desde el primer momento, el Ejecutivo madrileño ha recurrido la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) la semana pasada que le instaba a iniciar "de inmediato" los trámites para la creación de ese registro. Entretanto, en una comparecencia en el Congreso de los Diputados, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha apuntado a una posible inhabilitación de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, si persiste en su negativa.

Ha sido el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, quien ha confirmado que el recurso ya se ha presentado. Tras el requerimiento realizado en octubre por el Gobierno a Aragón, Baleares y Madrid, las tres únicas comunidades que no habían iniciado los trámites para crear este registro, Madrid fue la única que no contestó. El Ministerio de Sanidad acudió a los tribunales y solicitó como medida cautelar que se instara al Ejecutivo madrileño a iniciar la creación de ese registro.

El TSJM desveló la semana pasada la aceptación de esa cautelar, que es contra lo que la Comunidad de Madrid ha presentado ahora recurso. Desde el Gobierno regional se viene insistiendo esta semana en que la justicia no se ha pronunciado todavía sobre el fondo del asunto.

García Martín ha señalado hoy que el recurso ya ha sido presentado, tal y como se anunció que se haría apenas horas después de conocerse la resolución. El consejero y portavoz del Ejecutivo de Ayuso ha insistido, además, en que la Comunidad de Madrid garantiza el derecho de los médicos a la objeción de conciencia al tiempo que presta el servicio "a todas las mujeres que desean abortar dentro de los supuestos contemplados en la ley".

La mayoría de esas interrupciones involuntarias de embarazo se derivan a clínicas privadas concertadas, aspecto criticado desde el Ministerio de Sanidad. García ha reprochado a la ministra que en Ceuta y Melilla, donde la competencia de Sanidad es del Gobierno, no se realiza ningún aborto en la sanidad pública. "Todos los abortos que realizan es en la privada y en otra comunidad autónoma, y eso la ministra lo sabe y lo oculta", ha afirmado.

Mónica García, por su parte, ha comparecido hoy en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, donde se ha referido a la cuestión, informa la agencia Efe. La ministra ha advertido a la presidenta madrileña de que se arriesga a una inhabilitación para ejercer cargos públicos o una multa si no cumple resoluciones judiciales, como la de impulsar el registro de objetores al aborto.

"Me permito recordar que el ordenamiento jurídico español es muy claro en este punto", ha subrayado. "El artículo 410 del Código Penal establece que las autoridades o funcionarios públicos que se nieguen abiertamente a dar cumplimiento a resoluciones judiciales o a órdenes de la autoridad competente pueden incurrir en responsabilidades penales, con penas de multa e inhabilitación para cargo público".

La creación del registro de profesionales sanitarios objetores al aborto viene señalada por la reforma de 2023 de la Ley Orgánica 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Posteriormente, en diciembre de 2024, el Consejo Interterritorial de Salud aprobó por unanimidad, con la participación de todas las comunidades autónomas, incluida Madrid, el protocolo para la elaboración de esos registros.

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Ayuso, no obstante, ha enarbolado en los últimos meses la bandera del rechazo a elaborar lo que en diversas ocasiones ha calificado de "listas negras". La presidenta madrileña está dispuesta a seguir manteniendo el pulso aun después de la resolución del TSJM. "Si lo dictamina un juez, por supuesto, cumpliremos, pero agotaremos todas las opciones judiciales a nuestro alcance", trasladaban recientemente fuentes de Sol.