El Tribunal de Cuentas investigará si Ayuso perdonó una deuda de 71 millones a Quirón y Ribera Salud

El Tribunal de Cuentas investigará la gestión de los hospitales públicos que la Comunidad de Madrid tiene concesionados a Grupo Quirón y a Ribera Salud, a raíz de una denuncia presentada por el PSOE que alertaba de posibles irregularidades.

En una diligencia a la que ha tenido acceso EFE, el Tribunal de Cuentas acuerda abrir "la correspondiente pieza de acción pública" relativa a esa denuncia y requerir al PSOE que, si quiere ejercitar la acción pública para la exigencia de responsabilidad contable, debe personarse en un plazo de nueve días e "individualizar los supuestos" que se hubieran podido producir.

El PSOE presentó el pasado 20 de febrero una denuncia ante el Tribunal de Cuentas contra el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid por un presunto menoscabo de fondos públicos originado en el deficiente seguimiento y control de la facturación entre los hospitales de gestión directa y los centros con régimen de concesión privada.

Los socialistas llevaron al Tribunal de Cuentas un documento interno, que adelantó eldiario.es, por el que el Gobierno de Ayuso habría perdonado 71 millones de euros a Quirón y Ribera Salud por una deuda que se generó tras asumir y tratar en la sanidad pública a pacientes de estos grupos privados concertados, una situación relacionada con el sistema de libre elección que rige en la sanidad madrileña.

El PSOE denunció al Gobierno regional por presunta "responsabilidad contable" en el sistema de gestión de hospitales, en régimen de concesión y públicos, relacionada con la "estructura de liquidación, infracobros y posible prescripción de los derechos, omisión en la gestión y posible ánimo de ocultación".

"Los regalos de Ayuso a Quirón y Ribera Salud no van a quedar impunes. Para que se entienda mejor: mientras riega a esas empresas con dinero público, en Madrid acabamos de volver a superar el millón de personas en lista de espera", ha valorado en un mensaje en X el secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.

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A su vez, la portavoz del PSOE-M en la Asamblea regional, Mar Espinar, ha celebrado que el Tribunal de Cuentas haya dado "un paso más para demostrar que puede haber responsabilidad contable" de la Comunidad de Madrid al "perdonar" cuantías "sin justificar" a las empresas concesionarias.