Felipe VI inaugura BACSI, una muestra de la futura base tecnológica del Ejército del Aire

El rey Felipe VI ha inaugurado este miércoles en Albacete la primera jornada de demostración tecnológica BACSI, la iniciativa estratégica más ambiciosa del Ejército del Aire y del Espacio (EA) para impulsar su transformación digital y sostenible con un objetivo claro: hacer las bases aéreas más operativas, más seguras y más eficientes.

Con la vista puesta en un horizonte a largo plazo, el proyecto BACSI, siglas de Base Aérea Conectada, Sostenible e Inteligente, busca la integración en el entorno multidominio cada vez más complejo, haciendo que las bases sean más operativas, seguras, eficientes y resilientes. No se trata solo de una iniciativa de modernización de infraestructuras, sino que para el EA significa un cambio de paradigma cultural e institucional que busca conectar personas, ideas y sistemas tecnológicos.

Acompañado de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, Felipe VI ha realizado una visita por las instalaciones de esta jornada en La Maestranza de la base aérea de Los Llanos. Durante el recorrido, el monarca ha podido observar el mayor laboratorio de innovación abierto de la fuerza aeroespacial en un entorno demostrativo realista y práctico en el que se exponen y prueban soluciones tecnológicas emergentes aplicadas a escenarios muy exigentes, de despliegue en zonas de operaciones militares y en situaciones de respuesta del Estado ante catástrofes humanitarias.

Entre los objetivos de BACSI están aumentar la operatividad y productividad de las bases aéreas, reflejar el compromiso del EA con el medio ambiente, explotar la transformación digital de forma incremental y diseñar, desarrollar e implantar desde hoy la base digital ‘estándar’ de nueva generación. Otros de los retos son capitalizar el talento y creatividad en el EA mediante un cambio cultural hacia la innovación e impulsar el desarrollo de una red de innovación y colaboración con universidades y empresas.

El jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio (JEMA), general Francisco Braco, ha recordado que BACSI lleva siete años cosechando éxitos y, concebido como un espacio abierto de innovación, se sustenta en la cooperación público-privada aprovechando el "enorme" conocimiento de la universidad y la capacidad de innovación de las empresas españolas. "No es solo un proyecto del Ejército del Aire y del Espacio, es un proyecto de ámbito nacional, porque cuando hablamos de seguridad y defensa no tenemos que mirar solo a los que vestimos el uniforme sino también a la universidad y a la industria", ha afirmado Braco en presencia del rey.

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Aunque el marco general de la jornada abarca del 16 al 20 de marzo de 2026, las actividades principales y demostraciones continuas tendrán lugar este miércoles y mañana jueves en tres espacios situados dentro de la Base Aérea de Albacete: la Maestranza, las instalaciones del Ala 14 y el Programa de Liderazgo Táctico.