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Tras las elecciones de febrero

Jorge Azcón es el candidato a presidir el Gobierno de Aragón sin fecha de investidura

Después de la primera reunión de la Mesa de las Cortes, la presidenta, María Navarro, ha comunicado que el candidato del PP aspirará a la reelección, en un pleno de investidura aún sin fecha "para respetar la voluntad negociadora"

Primera reunión de la Mesa de las Cortes de Aragón en la XII legislatura.

Primera reunión de la Mesa de las Cortes de Aragón en la XII legislatura. / El Periódico de Aragón

Laura Carnicero

Zaragoza

El presidente del Gobierno de Aragón en funciones y líder del PP aragonés, Jorge Azcón, es oficialmente el candidato a la reelección para presidir el Ejecutivo autonómico. Así lo ha anunciado la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, tras reunir por primera vez a la Mesa de las Cortes en esta XII legislatura y escuchar su opinión, tal y como define el reglamento del Parlamento autonómico.

Jorge Azcón se convierte así en el primer candidato del PP con opciones de encadenar dos gobiernos en Aragón, ya que ni la expresidenta Luisa Fernanda Rudi, ni el expresidente Santiago Lanzuela, repitieron en el cargo.

La propuesta llega sin que se haya anunciado, por ahora, la fecha prevista para el pleno de investidura de Jorge Azcón, lo que da oxígeno a la negociación entre PP y Vox, todavía por cerrar.

María Navarro, presidenta de las Cortes, ha anunciado la elección de Jorge Azcón como candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón.

María Navarro, presidenta de las Cortes, ha anunciado la elección de Jorge Azcón como candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón. / JAIME GALINDO

Voluntad negociadora

La presidenta de las Cortes de Aragón ha recordado que "la semana pasada mantuve la ronda de contactos con todas las formaciones políticas con representación parlamentaria en las Cortes de Aragón y quería agradecerles la cordialidad de todas las reuniones, quería agradecerles su disposición por hacer esa ronda de consultas lo más respetuosa y cordial posible".

Así, solemnemente, ha anunciado que "oída la mesa de las Cortes, lo que corresponde es proponer un candidato. Y propongo de manera oficial a Jorge Azcón Navarro como único candidato a la presidencia" del Gobierno de Aragón.

Del mismo modo, ha confirmado lo que ya se sabía, que no se iba a anunciarla fecha del pleno de investidura al no tener por ahora Azcón los votos suficientes para ser investido presidente. "Hoy no vamos a fijar una investidura porque vamos a respetar la voluntad negociadora de las fuerzas políticas y eso llegará en un momento posterior", ha explicado. Navarro ha recordado que la fecha límite para proclamar al candidato es el 3 de mayo y se ha mostrado convencida de que, antes de esa fecha, se podrá producir la investidura. "Hoy proclamamos a Jorge Azcón Navarro como único candidato, y cuando me comuniquen que las negociaciones han avanzado, se comunicará la fecha del pleno de investidura", ha explicado.

Rueda de prensa de la presidenta de las Cortes, en los pasillos del hemiciclo aragonés.

Rueda de prensa de la presidenta de las Cortes, en los pasillos del hemiciclo aragonés. / JAIME GALINDO

La primera reunión de la Mesa de las Cortes

Respecto a la primera reunión de la Mesa de las Cortes de esta XII legislatura, Navarro ha destacado que ha discurrido "con absoluta normalidad". "He contado a los miembros la propuesta del único candidato, se han constituido los grupos políticos y las agrupaciones. Y convocaremos Mesa con normalidad, a partir del miércoles que viene, Mesa y Junta de Portavoces, para empezar la actividad", ha declarado.

Noticias relacionadas y más

Entre las cuestiones pendientes que debe abordar la nueva Mesa de las Cortes es la composición de las comisiones y su número de miembros, la distribución de las zonas de trabajo y despachos de los seis partidos con representación en el Parlamento aragonés y la actualización de las subvenciones y salarios para los nuevos diputados y grupos. Además, Navarro ha confirmado que Teruel Existe no ha pedido la constitución de un grupo parlamentario propio, por lo que tanto Teruel Existe como IU-Sumar se han constituido en agrupación parlamentaria al no llegar a los 3 diputados.

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