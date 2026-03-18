La Zarzuela confirma ya la invitación que Sheinbaum mandó al Rey para ir al Mundial de fútbol a México

La Zarzuela ha confirmado esta tarde de miércoles la invitación de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, a Felipe VI para que asista en México al partido entre España y Uruguay del Mundial de fútbol que se celebrará el 26 de junio en la ciudad de Guadalajara. La comunicación oficial de la Casa del Rey llega dos días después de que EL PERIÓDICO adelantara en exclusiva el contenido y la fecha de esa carta, que la Zarzuela recibió días después de la operación que acabó con la vida del narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’.

La existencia de esa carta, revelada gracias a fuentes diplomáticas, ayudaba a entender por qué Felipe VI el lunes hizo ese gesto tan importante a nivel diplomático, diciendo que en la Conquista de América había habido "mucho abuso". La Zarzuela no quiso confirmar a EL PERIÓDICO la existencia misma del documento ese día, pero sí lo ha hecho este miércoles en un comunicado enviado a los medios de comunicación. La Casa del Rey apunta que la misiva está fechada el día 3 de febrero, pero fue recibida el día 24, dos días después de que cayera el 'Mencho' y Sheinbaum temiera por que la ola de inseguridad y el daño reputacional mengüen la asistencia internacional a su país con motivo del Mundial. La diferencia de fechas suele ser habitual, aunque no con tantos días de diferencia. Por ahora ni el jefe del Estado ni tampoco ningún miembro del Gobierno han anunciado que vayan a acudir a ver a la selección a México. La dirigente también escribió una carta similar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Por tanto, fue Sheinbaum la que dio un paso significativo con esa invitación para rebajar la tensión que ambos países viven desde que, en 2019, su antecesor en el cargo, Andrés Manuel López Obrador, exigiera al Monarca español pedir perdón por las atrocidades cometidas por los conquistadores. En aras de mejorar la relación diplomática, tras leer la carta, el Rey y el Gobierno español acordaron que el Monarca hiciera ese gesto de admitir la existencia de episodios oscuros aunque sin llegar a hablar de perdón, algo con lo que no están de acuerdo algunos de los principales partidos políticos españoles como PP y Vox. Además, Felipe VI subrayó que no se puede interpretar la historia de entonces con los ojos de ahora. Las palabras del Rey se quedaron en el miso marco argumental de lo que ya había dicho el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en octubre. “No es todo lo que hubiéramos querido, pero es un acercamiento”, dijo Sheinbaum el martes cuando se le preguntó por las declaraciones del Rey.

¿Por qué esa 'transparencia' ahora?

¿Por qué la Zarzuela confirma ahora la existencia de esa carta? Este paso de 'transparencia' de la Casa se produce después de que algunos dirigentes conservadores, como Isabel Díaz Ayuso y en cierta medida también Alberto Núñez Feijóo, se hayan mostrado contrarios en las últimas horas a cualquier gesto de disculpas ante México. "Abusos, los de los aztecas y mayas. Llegamos los de la cruz y pusimos un nuevo orden", ha dicho Ayuso. El eurodiputado de Vox Hermann Tertsch condenó las palabras del jefe de Estado. "Mi Rey, con todo respeto, le recuerdo que 'mucho abuso' hay ahora por parte de un gobierno criminal que saquea a los españoles, ha corrompido toda la administración del Estado, roba sin pausa y además acosa, margina y agrede constantemente la institución de su Majestad", afirmó. Las campañas en las redes sociales contra la monarquía en los entornos de la ultraderecha son numerosas desde 2020. Además, Vox se ha quejado a la Zarzuela en los últimos meses por algunos discursos del Monarca en los que este se felicitaba por el acuerdo de Mercosur o criticaba, entre líneas, la captura de Nicolás Maduro. La formación de Santiago Abascal está en contra del pacto comercial y a favor de la operación militar lanzada por EEUU en Venezuela y considera que el Rey tiene que evitar hablar de esos temas.

En la Zarzuela, sabedores de la lupa que tienen encima, han querido confirmar oficialmente la existencia de esa misiva de Sheinbaum, que demuestra dos cosas: la que se ha movido de manera significativa para mejorar la relación diplomática con España ha sido ella y no es el Rey el que cede (ni tomando 'la iniciativa' ni tampoco llegando a hablar de perdón).

La presidenta de México sabe que su país se juega mucho a nivel de imagen con esa competición que organiza junto con EEUU y Canadá, países que también acogerán varios encuentros. La dirigente latinoamericana ha primado sus necesidades políticas 'internas' sobre las 'externas' y, discretamente, con la carta, en febrero, empezó a intentar recomponer una relación muy dañada: decidió no invitar, en el año 2024, a Felipe VI a su investidura, un feo que el Gobierno de Sánchez respondió dejando vacía la representación española en la toma de posesión.

El texto

La jefatura del Estado ha dado a conocer algún pasaje de la carta: Sheinbaum expresa que el Mundial "constituye una coyuntura propicia para evocar la profundidad y el carácter singular de los vínculos entre México y España, forjados por una hermandad histórica y sustentados en el legado compartido de la lengua, la cultura y la memoria colectiva que está repleta de grandes muestras de solidaridad, empatía y una visión humanista entre nuestros pueblos". Según fuentes de la Zarzuela, Felipe VI recibió "con agrado" esa "invitación personal" a "visitar México en el marco de la relación fraternal de amistad entre los dos países".

Esta coreografía diplomática para sellar el fin de esta crisis abierta por López Obrador en 2019 facilitará la presencia de cualquier miembro del Ejecutivo o del propio Rey en el estadio de Guadalajara para ver en junio a la selección en ese último partido de la fase 1 que España disputará contra Uruguay y también da cierta tranquilidad al Gobierno de Sánchez ante la organización de la 30ª cumbre iberoamericana, una cita para la que, vista la velocidad de los acontecimientos internacionales, falta una era: se celebrará en noviembre.

Suscríbete para seguir leyendo