El Consell valenciano del PP se dispara a casi 90 asesores: treinta más que cuando comenzó hace dos años y medio

El Consell del cambio que abanderó Carlos Mazón con cierto tono regeneracionista está comenzando a desandar sus pasos. Y uno de los virajes se produce en el relato del control del gasto superfluo. Esta semana, sin ir más lejos, las Corts han disuelto una comisión para investigar la gestión del sector público instrumental de la Generalitat en los años del Botànic. PP y Vox la lanzaron con gran estruendo para "conocer la verdad" y "analizar las gravísimas irregularidades" que se habrían producido los ocho años precedentes. Tras el ruido no ha habido nada. Y la inacción de la comisión ha llevado a desmontarla.

Algo similar ha ocurrido con el famoso “colesterol” del que hablaba el president Mazón, la “grasa política”, el gasto innecesario. Mazón puso el foco en la figura de los asesores como símbolo de despilfarro. En julio de 2023, como exhibición de austeridad, predicó con el ejemplo y rebajó de 116 a 61 el número de personal eventual de apoyo a los políticas para llevar adelante el proyecto de gobierno. Frente al “Consell más caro de la historia” estaba el “Consell de los mejores”. Incluso se plasmó por escrito una autolimitación a 72 asesores en octubre de 2023. Iba a ahorrar 5 millones al año.

Tras la dana, y con el cambio al frente del Palau, el nuevo Consell de Pérez Llorca parece haber dejado atrás la retórica ejemplarizante. El president ha ampliado la estructura del consellerias, que ahora se sitúa en once carteras además de la de Presidencia. Además, ha crecido el personal encargado de llevar adelante la labor de gobierno. Hoy hay tres vicepresidencias, incluida esa conselleria de Presidencia, al margen del propio Palau, donde Llorca cuenta con 24 asesores en su equipo, la que más de todo el organigrama.

Desde el cambio de inquilino en el Palau, la cantidad de eventuales no ha dejado de crecer. Llorca eliminó el tope autoimpuesto de 72 trabajadores para volver a fijarlo en 116. Eso fue hace unas semanas, con el número de trabajadores en ese límite. En los últimos días ha seguido creciendo. El Diari Oficial, sin ir más lejos, informaba este lunes y martes de tres nuevos nombramientos. En esto momentos, según la web de la Generalitat, son 81 asesores en las conselleries, a los que se han de sumar (porque lo estaban en el Botànic) los ocho vinculados a las oficinas de expresidents Francisco Camps, Alberto Fabra y Ximo Puig. En total, 89, casi una treintena más de los que había las primeras semanas de la legislatura.

El número podría seguir aumentando. De momento, la mitad de las conselleries cuentan con seis asesores: la Vicepresidencia tercera y conselleria de Medio Ambiente, la de Hacienda, la de Sanidad, la de Servicios Sociales, la de Educación y la de Agricultura; mientras que otras cinco están por debajo de esta cifra que podría acabar ejerciendo de referencia. Son la Vicepresidencia Primera que tiene las funciones de Empleo, Vivienda e Igualdad, y la de Emergencias, ambas con 5, la Vicepresidencia Segunda con el área de Presidencia y la de Justicia con 4 y la de Industria y Turismo, con 3 después de que hace unas semanas fuera destituido el jefe de gabinete por estar implicado en el escándalo de Les Naus.

Eventuales, cantera de altos cargos

El personal eventual está teniendo protagonismo en esta legislatura. Hasta el punto de que una plaza de asesor puede ser un trampolín hacia cotas más altas de responsabilidad. Es lo que le ocurrió a la nueva directora general de Coordinació Institucional de la Vicepresidencia Primera, Ester Felip, quien hasta entonces había sido jefa de gabinete de Susana Camarero. Su caso no es el único. En Presidencia, tres eventuales más han dado el salto a direcciones generales: Belén Ríos, Carmen Sahuquillo y Ángela Cano. También hay casos a la inversa, como los exaltos cargos de Mazón en Presidencia, José Manuel Cuenca y Maite Gómez, que hoy ocupan plaza de eventuales: el primero asesorando al expresident y la segunda, en el equipo de Pérez Llorca.