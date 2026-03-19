Montero se abre a retomar la negociación con ERC para la cesión del IRPF y defiende un modelo extensible a todas las comunidades

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha corroborado la persistencia de las diferencias con ERC para la cesión del IRPF. “No hay acuerdo en esa materia”, ha asegurado tajante este jueves en 'Los Desayunos de RTVE y la Agencia EFE'. Como consecuencia a esta falta de entendimiento, Salvador Illa decidió retirar los presupuestos de la Generalitat. Lo hizo para ganar tiempo en la negociación y, precisamente, Montero le ha lanzado un capote al presidente de la Generalitat al mostrarse ahora abierta a retomar las conversaciones. Fuentes de Hacienda trasladaban ayer mismo que no habían vuelto a tener ninguna conversación con los republicanos respecto a este asunto.

“Diálogo, diálogo y diálogo”, defendió haciendo una llamada a “hacerlo bien”. No se trataría tanto de hacerlo “más tarde o más temprano”, sino de forma satisfactoria para ambas partes. En esta línea, abogó, como en otros acuerdos relativos a la financiación o a la condenación de la deuda, a que cualquier salida sea extensible al resto de comunidades autónomas. Por lo tanto negó cualquier interpretación que la falta de acuerdo sobre el IRPF tenga que ver con su salto a Andalucía como candidata del PSOE en las próximas elecciones autonómicas.

Saliendo de posiciones de bloqueo, Montero criticó el “canismo” de la política autonómica del PP, centrada en el discurso del agravio territorial, de que “todo lo que venga de Catalunya tiene que ser negativo”. Con todo, y siempre abierta a una negociación, se comprometió a que las conversaciones sobre esta materia se desarollen "con luz y taquígrafos".

Sobre los Presupuestos Generales del Estado, Montero ha confirmado que se retrasarán "unas semanas" respecto al compromiso de presentarlos en este primer trimestre. Aunque el deseo sigue siendo aprobarlos lo antes posible, dejan las fechas en el aire.

Lo “más importante” ahora y en lo que dicen estar “concentrados” es en el plan de medidas para combatir las consecuencias económicas de la guerra en Irán. Este viernes se aprobará un primer paquete en un Consejo de Ministros extraordinario, pero se seguirá monitorizando el efecto en los precios, por lo que los ministros socialistas coinciden en abrir la puerta a aprobar otros en el futuro.

Ante la escalada inflacionista provocada por la invasión rusa de Ucrania, se aprobaron sucesivamente hasta siete decretos diferentes, con prórrogas y nuevas medidas. Sin entrar en el aterrizaje de medidas concretas, debido a que durante este jueves se están cerrando con los grupos parlamentarios, Montero sí cerró a la puerta a incluir ayudas en vivieda debido a la falta de consenso, especialmente por el rechazo de Junts. “Lo que incorporaremos serán medidas que cuenten con el consenso del resto de grupos”, avanzó.

Presupuestos, otra vez en el aire

De posponerse en el tiempo la aprobación de los Presupuestos, se podrían aprobar ya con la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, fuera del Consejo de Ministros. La también candidata del PSOE en las elecciones andaluzas mantiene la pretensión de dejar su cartera cuando el presidente de la Junta, Juanma Moreno, disuelva el Parlamento para convocar elecciones. La primera fecha que se baraja para los comicios es el 31 de mayo, por lo que esto ocurriría a la vuelta de Semana Santa.

Durante la sesión de control al Gobierno este miércoles, Montero ya evitó concretar la fecha de presentación de los Presupuestos. "Seguimos trabajando para traer unos presupuestos durante este año", apuntó para defender que "la prórroga presupuestaria es plenamente constitucional".

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La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda participó este jueves en el programa 'Los Desayunos de RTVE y la Agencia EFE', que se emite desde la Casa América de Madrid. La también vicesecretaria general del PSOE es la primera participante del nuevo formato del programa recuperado por RTVE ahora en colaboración con EFE y que se emite por el Canal 24 horas de TVE, Radio 5 de RNE, RTVE Play y el canal de YouTube de EFE. Esta nueva etapa de 'Los Desayunos' nace como una iniciativa conjunta de RTVE y EFE para reforzar la conversación pública sobre los grandes temas de actualidad, reuniendo en un mismo espacio a responsables políticos, periodistas y representantes de distintos ámbitos de la sociedad.