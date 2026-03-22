Puente reta al alcalde de Málaga a visitar las polémicas obras del AVE y éste le contesta: "Estuve hace tres semanas, será un placer volver"

Los múltiples retrasos en la reapertura del AVE a Málaga tras su suspensión el 18 de enero por el accidente de Adamuz y la posterior caída de un talud en Álora, que obligó a iniciar unas obras aún en marcha, han abierto un enfrentamiento directo entre el ministro de Transportes, Óscar Puente, y la Junta de Andalucía, además del Ayuntamiento de Málaga. Después de días donde el ministro ha multiplicado sus réplicas y críticas a medios por esta cuestión, este domingo ha retado al alcalde malagueño a visitar juntos las obras. Un órdago que el primer edil, Francisco de la Torre, ha aceptado.

La polémica estalló este lunes, cuando el presidente de ADIF acudió en solitario a las obras para anunciar que la reapertura tendría que aplazarse al menos hasta finales de abril, dejando a la provincia andaluza incomunicada en plena Semana Santa, un importante atractivo turístico que marca el arranque de la temporada. Es la tercera fecha distinta que se da de apertura.

La situación ha llevado al alcalde de Málaga a publicar un vídeo este domingo en Instagram, donde ha pedido transparencia al Gobierno. "Desde el máximo respeto institucional, creo que ha faltado información que sea clara, transparente y que fuera diciendo cómo estaban las cosas", defendía De la Torre en su publicación.

"Es evidente que no es correcto decir va a ser a primeros de marzo la solución, a final de marzo y ahora a final de abril. ¿Cómo no ha habido capacidad técnica de aclarar esto desde el principio?", se preguntaba el alcalde, que censuraba que "llegamos ahora a la Semana Santa y no tenemos recuperada la línea". "Y aunque entendemos la complejidad técnica y la necesidad de una seguridad plena y total, quedan muchas preguntas".

Estas manifestaciones llegan después de que Puente se enzarzara hace unos días con varios medios de comunicación de la provincia de Málaga que informaban sobre las pérdidas que anticipaba el sector turístico a causa de la desconexión de alta velocidad. "Buleros y mamporreros de quinta" son algunos de los calificativos que dedicó al director de Diario Sur, provocando la condena de varias asociaciones de prensa.

Un episodio que el alcalde malagueño le reprochaba de forma indirecta. "Esa defensa que ha hecho la prensa de Málaga de la necesidad de actuar pronto y bien. ¿Esa reacción del Ministro de Transporte hubiera sido igual de hostil si hubiera sido un tema en Cataluña?", se preguntaba, antes de llamar a la colaboración entre administraciones. "Debemos de buscar entre todos crear un clima de máxima colaboración. El Gobierno debe entender la preocupación de Málaga y debe ayudar a que las alternativas planteadas sean lo más eficaces posibles en vuelos, en la conexión autobuses-tren".

La reacción de Óscar Puente vía redes sociales, donde el jueves pubilcó un vídeo cargando contra el PP y explicando las complejidades técnicas y operativas de la obra, asegurando que estaban todas las capacidades puestas en tu terminadción. Este domingo, ha publicado otro vídeo.

"Mejor que cualquier explicación aquí tenéis un vídeo que permite hacernos una idea de la magnitud y complejidad de esta obra. A ver si esto le parece suficientemente transparente al alcalde de Málaga. Si no, le invito a que nos calcemos las botas y se venga conmigo a la obra", retó Puente en un mensaje en Twitter. Sería la primera vez que el titular de Transportes visita las obras que han generado los retrasos, después de que este lunes acudiera solo el presidente de ADIF.

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El alcalde de Málaga no tardó en responder, aceptando la invitación y recordando que ya acudió hace tres semanas a este punto: "Estuve allí la mañana del 1 de marzo, hace justo tres semanas. Figura en mi agenda pública. Será un placer volver contigo. Igual que será estupendo conversar personalmente, en un tono institucional y correcto, en lugar de hacerlo por aquí".