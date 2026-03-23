La Justicia tumba la tasa de basuras de Almeida por "defectos sustanciales en su tramitación"

La tasa de basuras del Gobierno de José Luis martínez-Almeida ha durado menos de seis meses. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado la tasa municipal por considerar que el Ayuntamiento cometió un defecto sustancial durante su tramitación. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha estimado los recursos presentados por varias instituciones y organizaciones contra la ordenanzada, declarando la nulidad de pleno derecho del tributo.

El problema estuvo en el periodo de información pública. Según la sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, el Consistorio no publicó una parte esencial del informe técnico-económico en el que se apoyaba la nueva tasa. En concreto, faltaban los anexos que explicaban cómo se calculó la generación de residuos de las actividades económicas, un elemento clave para entender cómo se fijaron las cuotas.

Para el tribunal, no se trata de un detalle menor. Esos anexos, sostiene, eran fundamentales para conocer la metodología utilizada y permitir que ciudadanos, empresas y entidades afectadas pudieran presentar alegaciones con toda la información sobre la mesa. Al no difundirse esa documentación, la Sala entiende que se vulneró el derecho de participación y que el procedimiento quedó viciado.

La sentencia subraya que el informe técnico-económico es un documento básico en cualquier tasa municipal, porque debe justificar tanto el coste del servicio como la forma en la que se reparte la carga tributaria. En este caso, los magistrados concluyen que la documentación publicada no permitía seguir con claridad el cálculo ni comprobar cómo se relacionaba cada actividad económica con la cantidad de residuos atribuida.

El Ayuntamiento intentó defender que los anexos omitidos tenían un carácter complementario, pero el TSJ de Madrid no comparte ese argumento. Según la Sala, esa parte del expediente contenía el núcleo técnico del modelo y su ausencia dejó incompleta la información sometida a exposición pública. Con este fallo, la justicia da la razón a los recurrentes y anula la ordenanza fiscal. No obstante, la sentencia no es firme todavía y puede ser recurrida en casación en un plazo de 30 días.

En estos momentos los servicios jurídicos municipales "están analizando la sentencia y sus efectos, así como la posibilidad de presentar recurso", señalan al respecto desde el Gobienro municipal. En todo caso, añaden estas mismas fuentes, la sentencia declara la nulidad de la ordenanza por "temas estrictamente formales". Los magistrados "no entran en ningún momento en cuestiones de fondo de la tasa, no valoran el diseño de la misma, ni la metodología de cálculo", defienden.

Desde la oposición, la portavoz socialista de Economía, Enma López, ha calificado el fallo de "gravísimo varapalo judicial" al Gobierno de Almeida. "Ya advertimos que no estaba bien, que faltaba información, que no era transparente", ha señalado en un audio remitido a los medios. Una falta de transparencia, según la edil, es "todavía más grave" puesto que "se está ocultando los madrileños y madrileñas cómo se calcula esta tasa".

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"Dijimos que el tasazo de basuras de Almeida era injusto e ilegal y por eso lo llevamos a los tribunales, que nos han dado la razón", ha compartido en redes la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre. Injusto, porque "Almeida quería cobrar 150 euros de media para tener la mitad de Madrid hecho una porquería" e ilegal porque " tenían tanta prisa por cobrar que hicieron una chapuza administrativa", ha valorado la líder de la oposición.