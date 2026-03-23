El PP se querella contra Tezanos por "manipular" los sondeos del CIS

El Partido Popular (PP) se querellará contra el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, por "manipular" los sondeos electorales del centro, como explicó este lunes la vicesecretaria de Regeneración Institucional de los populares, Cuca Gamarra.

Noticia en elaboración.

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