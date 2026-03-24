Presidenta encargada
Delcy Rodríguez informa que una delegación diplomática de Venezuela viajará a EEUU para el inicio de relaciones
La presidenta encargada reiteró la petición al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que cesen las sanciones contra el país latinoamericano
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este martes que una delegación diplomática viajará esta semana a Estados Unidos, sin precisar la fecha, para avanzar en el inicio de las relaciones bilaterales retomadas formalmente a comienzos de marzo.
"Esta semana estará partiendo para Washington la delegación de diplomáticos que va a asumir el inicio de esta nueva etapa de relaciones y diálogo diplomático, político, entre nuestros Gobiernos", indicó Rodríguez durante un encuentro con inversionistas, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
En este contexto, aprovechó para reiterar la petición al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que cesen las sanciones contra Venezuela.
"Le hemos pedido al presidente Trump para los inversionistas, no solamente para Venezuela, que no haya sanciones contra Venezuela, contra su economía", subrayó la presidenta encargada.
El pasado 5 de marzo, Venezuela y Estados Unidos acordaron formalmente restablecer sus lazos diplomáticos, rotos desde principios de 2019, lo que supone un nuevo paso en el marco de cooperación después de que el Gobierno de Trump capturara al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero durante un ataque en Caracas.
La audiencia de juicio del mandatario, detenido en Nueva York, está prevista para el próximo 26 de marzo.
Maduro está acusado de cuatro cargos: tres de conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer ametralladoras y artefactos destructivos, y un cuarto delito de posesión de esas armas.
Flores, por su parte, está acusada de otros cuatro cargos relacionados: dos de conspiración para importar cocaína, uno de conspiración para poseer armas y otro de posesión de armas.
- Quién es Luis García Plaza, el entrenador que negocia con el Sevilla FC: estilo de juego y cómo juegan sus equipos
- La Aemet afina su pronóstico para la Semana Santa: ¿Se salvarán las hermandades de Vísperas de la lluvia?
- Cuándo y dónde recoger el programa de mano de 'El Llamador' de la Semana Santa de Sevilla de 2026
- Un hombre desnudo atraviesa a pie la autovía en Sevilla y obliga a cortar la SE30
- Un intercambiador en el Higuerón que una el metro y el Cercanías: la reivindicación de la provincia de Sevilla para mejorar la línea 3
- Susana Alonso, directora del documental sobre Cayetana de Alba: 'Nunca se llevó bien con Franco y le gustaba Felipe González
- La Hermandad de la Estrella se supera y alcanza los 3.000 nazarenos para el Domingo de Ramos 2026
- Las claves de la construcción del nuevo Benito Villamarín: Acciona al frente, menos costes y ajustes en el proyecto del Betis