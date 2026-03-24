La jefa de prensa de Mazón, sobre las múltiples versiones de la dana: "Contestamos aleatoriamente, no porque me lo hubiera dicho el president"

A finales de febrero pasó a declarar por el juzgado de Catarroja parte del núcleo del que fuera president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Tres asesores muy próximos que podían aportar información clave no solo sobre los pasos del exjefe del Consell el día de la Dana sino también sobre las múltiples versiones que el gabinete difundió durante las semanas posteriores a la catástrofe. En ese sentido, la declaración de la jefa de prensa de Mazón fue paradigmática. Además de negar que el relato falso sobre las ausencia de Mazón viniera del propio expresident, declaró que esta se dio "aleatoriamente" y sin consultarle.

Según la declaración notificada ayer por el Tribunal de Instancia 3 de Catarroja, la asesora de prensa, Maite Gómez, admitió a la jueza de la Dana que el gabinete virtió varias versiones sobre el horario del expresident aquella tarde. "Me consta que hubo conversaciones con periodistas en las que hubo un poco movimiento de horas", aseguró la testigo ante las preguntas de la magistrada. "Sé que se varió un poco las horas", expuso en su testifical, donde sin embargo quiso aclarar que "nunca" se hizo "con intención de engañar ni mentir" sino que fue fruto del caos y que se hizo sin preguntar al propio Mazón, basándose en la mera intuición.

"Estuvimos contestando un poco aleatoriamente al tema, no porque me lo hubiera dicho el president", dijo Gómez en un momento del interrogatorio, donde achacó las primeras versiones erróneas, que situaban a Mazón en el Palau de la Generalitat a las 17h de la tarde, a la "confusión inicial con las horas". "Nosotros primero empezamos a pensar horas de cuándo podía estar, cuándo no podía estar, pero no le preguntamos", aseguró en referencia a Mazón.

Cabe recordar que, en un segundo relato de los hechos remitido por el propio gabinete el 8 de noviembre, Mazón "llegó a las 18 horas el Palau de la Generalitat" tras la comida con Maribel Vilaplana y que al ser informado de la posible rotura de Forata se desplazó hasta el centro de mando "pasadas las 19 horas". Más tarde, la instrucción reveló que Mazón hizo acto de presencia en la sede de Presidencia casi a las 20h, y en el Cecopi, a las 20.28h.

Con todo, Maite Gómez defendió que el baile de horas se produjo "sin ningún motivo, sin ninguna intención, ninguna comunicación oficial" sino en función de lo que tanto ella como el que era director general de Comunicación y Promoción Institucional, Francisco González, podían "intuir o pensar". "Todo eso se fue recomponiendo poco a poco por el camino", dijo Gómez, pero sin consultar a Mazón. Solo conforme los asesores pensaban que "era lógico". Unas declaraciones que no convencieron a la jueza: "No me puedo creer que informen ustedes a los medios de comunicación [...], que digan que era a las 17h, y luego cambien a las 18h, y no lo consulten con el presidente; que sea en base a lo que ustedes suponen".

"No hablamos de Utiel"

Otra declaración notificada es la de Francisco González, que actualmente mantiene el cargo de responsable de la Promoción Institucional de la Generalitat Valenciana. González fue citado a declarar por la jueza de la dana porque formaba parte del núcleo duro de Presidencia de la Generalitat Valenciana. Y porque el 29 de octubre González habló tanto con la consellera responsable de la emergencia, Salomé Pradas investigada en la causa, y con Carlos Mazón (a quien el TSJCV acaba de decidir que no hay indicios para investigarlo) entre las 18.25 horas y las 18:48 horas".

El director general de Mazón, Francisco González, declara en el juzgado de Catarroja / Daniel Tortajada / LEV

A las 18.48 horas del 29 de octubre González llamó a Carlos Mazón, cuando el expresidente de la Generalitat aún se encontraba en el restaurante El Ventorro. Una llamada que se produjo porque al día siguiente el entonces presidente de la Generalitat tenía un acto en Madrid por la mañana y después por la tarde en Alicante. Según el testigo, la conversación con Mazón versó sobre la posibilidad de desplazarse a Utiel, inundada desde las 13 horas y con seis fallecidos, esa tarde noche o al día siguiente.

En repuesta a la jueza, González señaló que “no hablamos [Carlos Mazón y Francisco González] de la situación de Utiel a entrar en profundidad de lo que estaba sucediendo, porque ambos sabíamos lo que… Damos por supuesto que si vamos a ir a Utiel esa noche o al día siguiente o van a ir a Utiel es porque en Utiel había un problema aproximadamente desde las dos o tres de la tarde. Yo deduzco que el señor Mazón ya estaría informado por la consejera por quien correspondiera de la situación de Utiel”.

En repuesta a preguntas de los letrados, Francisco González admitió que la situación de Utiel era conocida pasadas las 14h y pico o 15h de la tarde. Entiendo que si hablamos de la posibilidad de ir a Utiel, es que le habían informado de la situación de Utiel, entiendo que la consellera. Y lo que se valoraba era la posibilidad de ir a la zona esa noche o al día siguiente a primera hora”.

Como ya informó Levante-EMV, González declaró que notó en Salomé Pradas y Carlos Mazón tono “de trabajo, de responsabilidad, tono de tensión de trabajo y compromiso". Y respecto a la consellera, "de estar encima de las cosas, de compromiso de trabajo y responsabilidad".

El choque de versiones del consultor del PP

Este lunes se notificó la transcripción de la declaración de otro de los aseesores de Mazón, el consultor pagado por el PP Josep Lanuza, cuyo interrogatorio estuvo marcado por las contradicciones con otras testificales. Según Lanuza, el día de la Dana recibió al exjefe del Consell en el Palau de la Generalitat a las "siete y media pasadas" y que, tras subir al despacho, estuvieron hablando durante "veinte o veinticinco minutos" mientras que los escoltas situaron la llegada de Mazón a las 19.50h y que la demora antes de salir hacia el Cecopi fue de unos diez minutos. Al respecto, Lanuza admitió que no podía dar "el minutaje" pero ante las dudas planteadas por la jueza y algunas acusaciones, defendió su versión de los hechos: "Yo le digo tal y como yo lo recuerdo", llegó a espetar. "A a mí no me pareció desde luego un espacio de tiempo tan corto", declaró en referencia a lo declarado por los escoltas.

El asesor de Mazón pagado por el PP, Josep Lanuza, declara en el juzgado de Catarroja / Miguel Ángel Montesinos / LEV

La discordancia se repitió al hablar del horario en el que Mazón se retiró del Cecopi. El consultor declaró que se produjo a las dos de la madrugada aunque la magistrada la instó a "recordar un poquito mejor" porque tanto los escoltas como el chófer habían situado la salida del exjefe del Consell del centro de emergencias a la una de la madrugada. "Las horas no coinciden para nada", afeó la jueza, que no consiguió que Lanuza cambiara su declaración -"yo no lo recuerdo de otra manera", remarcó-.

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Lanuza también admitió su participación en la difusión del vídeo en el que Mazón aseguraba, a mediodía, que el temporal remitiría a las 18h de la tarde. Una intervención que se subió a Twitter y que semanas después se eliminó. "Intervengo solo para subirlo, para para intentar darle difusión en redes sociales porque está transmitiendo información que puede ser de utilidad pública", dijo el consultor. Cabe recordar que, según la jueza, aquella intervención dio una información tranquilizadora que, además, estaba desactualizada.