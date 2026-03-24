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Tribunales

¿Por qué la jueza de la dana cita ahora a Carlos Mazón como testigo y antes no?

La magistrada Nuria Ruiz Tobarra decide convocarlo tras rechazar el TSJCV investigarlo y le pedirá los mensajes y llamadas del 29 de octubre con la investigada, Salomé Pradas

La exconsellera Salomé Pradas, el expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón y el líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo, en una visita al Centro de Emergencias de l'Eliana el 31 de octubre.

La exconsellera Salomé Pradas, el expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón y el líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo, en una visita al Centro de Emergencias de l'Eliana el 31 de octubre. / Efe/Kai Försterling

Laura Ballester

Pablo Plaza

València

¿Por qué la jueza de la dana cita ahora a Carlos Mazón como testigo y antes no? Porque antes sólo podía citarlo como investigado, pero ahora ya puede hacerlo como testigo. La clave está en la negativa del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) a investigar al expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en una decisión comunicada el pasado 16 de marzo. El TSJCV decidió archivar la exposición razonada presentada el 24 de febrero contra el exjefe del Consell por la jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, magistrada del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja. El pleno de la sala Civil y Penal del TSJCV acordó el archivo de la causa contra Carlos Mazón, por unanimidad de los cinco magistrados: Manuel Baeza (presidente del TSJCV), Pía calderón (ponente), José Ceres, Antonio Ferrer y Vicente Torres. El alto tribunal valenciano decidió archivar la petición de exposición razonada "al no presentar los hechos descritos un fundamento sólido y objetivo de revestir carácter de delito”, señalaron los cinco magistrados parafraseando en esta última frase una sentencia del Supremo de 2025.

Tras esta negativa del TSJCV a investigarlo, la magistrada obtenía la vía libre para citar a declarar a Carlos Mazón como testigo y, por tanto, obligado a comparecer y también a declarar la verdad, ya que como testigo no puede mentir, como sí permite la ley hacerlo a los investigados en defensa propia. Hasta ahora, la magistrada había ofrecido en tres ocasiones a Carlos Mazón la posibilidad de declarar voluntariamente como investigado o querellado. Una posibilidad prevista en la ley de enjuiciamiento criminal y que da garantías procesales a una persona con "papeletas para ser investigada" pero a la que no se puede citar a declarar como imputada, si está aforada, como es el caso de Carlos Mazón que mantiene su acta de diputado y, por tanto, su aforamiento, pese a haber dimitido como presidente de la Generalitat Valenciana, en una decisión que comunicó el 3 de noviembre de 2025, justo un año después de la dana que acabó con la vida de 230 personas. El descarte del TSJCV de esta petición de imputación para Carlos Mazón es lo que permite a la jueza de la dana citarlo a declarar como testigo.

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La magistrada planteó en tres ocasiones al expresidente de la Generalitat la "posibilidad de la declaración como investigado o querellado, que sólo puede llevarse a cabo de forma voluntaria si por el aforado se solicitara", señaló en varios autos Nuria Ruiz Tobarra. El expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, nunca ha respondido oficialmente al juzgado. Sus respuestas siempre se hicieron a través de declaraciones a los periodistas y para prometer la "máxima colaboración" con la justicia, además de dejar claro que que no contemplaba personarse en la causa como también le ofreció la jueza de la dana, un extremo que Mazón admitió que no se planteaba, ni siquiera a través de los servicios jurídicos de la Generalitat para hacerlo como persona jurídica, ni como persona física en el caso de Mazón.

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