María Jesús Montero se despide de sus compañeros en Moncloa ante las elecciones andaluzas.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha despedido este martes de sus compañeros de gabinete en la que ha sido su última reunión del Consejo de Ministros, ya que dejará el Ejecutivo en los próximos días para encabezar la candidatura del PSOE en las elecciones andaluzas del 17 de mayo.

No hay fecha para su salida del Gobierno, pero su despedida revela que será antes del próximo martes 31 de marzo, cuando volverá a reunirse en Moncloa el Consejo de Ministros.

La decisión del presidente andaluz, Juanma Moreno, de convocar las elecciones para el 17 de mayo ha adelantado la salida de Montero y obliga al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a buscar un sustituto, con la duda de la remodelación del gabinete se limitará a ese cambio o habrá más.

La ministra portavoz, Elma Saiz, ha explicado que ha sido un Consejo de Ministros "emotivo" y ha elogiado a Montero por ser un "referente".

También ha asegurado en la rueda de prensa posterior a la reunión que los miembros del gabinete la echarán de menos y ha destacado su trabajo en favor de la comunidades autónomas, especialmente en la gestión de los fondos europeos destinados a las autonomías.

Por su parte, el titular de Economía, Carlos Cuerpo, ha alabado también a la vicepresidenta primera, cuya "enorme labor" en el Gobierno ha puesto de relieve y ha coincidido en que en el Gobierno la echarán de menos "tanto en el ámbito personal como en el profesional".

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Respecto a la posibilididad de que sea él quien releve a Montero en la cartera de Hacienda, ha recordado que esta decisión solo compete al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque ha añadido que el hecho de que él figure en las quinielas lo interpreta como prueba de que el área econñomica del Ejecutivo "se está realizando un buen trabajo".