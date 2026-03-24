El Supremo obliga al PSC a pagar el IBI por su sede en Barcelona, al considerar que la ley de partidos no les exime por sí misma

El PSC debe pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) correspondiente a su sede central, como le exigía el Ayuntamiento de Barcelona. El Tribunal Supremo ha anulado la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 16 de Barcelona que dio la razón al partido y declara que la ley de partidos por sí sola no exime a los partidos políticos del pago de este tributo, porque no lo dice así, aunque les reconozca la aplicación de ciertos beneficios de los que sí gozan las entidades sin fines lucrativos, al remitir en ciertos aspectos a su régimen fiscal.

El alto tribunal considera que la remisión genérica que la ley de financiación de partidos políticos de 2007 hace a las entidades sin fines lucrativos no supone que las formaciones políticas gocen de las mismas exenciones fiscales que estos colectivos, que por su actividad sí están beneficiados del pago del IBI o del Impuesto de Actividades Económicas. Y ello es así, porque el legislador no quiso incluirlo, ni siquiera en una proposición de ley de 2005 que lo contemplaba expresamente, pero la que se aprobó fue una enmienda de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds que declaraba que no competía a esta Cámara hacer esta exención. También desaprovechó la oportunidad que la ley de financiación de los partidos políticos le proporcionaba.

"Lo que hace el legislador es acudir a la técnica de la remisión normativa para completar un régimen tributario, el de los partidos políticos, que no comprende todo el conjunto de normas y reglas que determinan a qué impuestos está sujeta su actividad y su funcionamiento, cómo deben declarar y pagar los impuestos a los que quedan sujetos, y, en general, cómo deben cumplir sus obligaciones fiscales", señala la sentencia.

La sentencia explica que el pronunciamiento del juzgado, que dio la razón al PSC y le libró de pagar el IBI por su sede de la calle Pallars 189 y 191 de Barcelona, al contemplarle el derecho a la exención, no tenía en cuenta los antecedentes normativos ni los antecedentes parlamentarios. Añade que "la taxatividad tributaria es sede de beneficios fiscales", lo que la hace "incompatible con una interpretación como la que ofrece la sentencia de instancia". La Sala de lo Contencioso-Administrativo dedica gran parte de las 31 páginas con que cuenta la resolución a reproducirla para analizar su alcance y tener muy presente la intención del legislador.

Archivo - Ayuntamiento de Barcelona / David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Cambio en 2020

La resolución explica que el PSC solicitó al Ayuntamiento de Barcelona, de cara al ejercicio de 2020, el reconocimiento expreso de la exención del IBI en aplicación del régimen fiscal especial regulado en el Título II de la Ley de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo por la remisión que el artículo 9.2 de la ley de financiación de partidos políticos hace a las entidades sin ánimo de lucro.

En mayo de 2021 del gerente del Instituto Municipal de Hacienda del Ayuntamiento de Barcelona rechazó la solicitud de exención, al entender que "a los partidos políticos no les es de aplicación la exención del IBI prevista en el artículo 15.1 de la Ley 49/2022, puesto que un partido político es un tipo de entidad que no queda incluida en el ámbito subjetivo de aplicación de dicha ley, atendiendo a su artículo 2".

"La elaboración de una ley de financiación de los partidos políticos que incorporase un régimen tributario propio era la oportunidad que tenía el legislador de expresar, en caso de querer hacerlo, la voluntad inequívoca de reconocer la exención del IBI (y de otros tributos locales, que, sin embargo, se silenciaron en los antecedentes parlamentarios) a favor de los partidos políticos, como hizo la ley 49/2002 para las entidades sin fines de lucro, aunque aquí para reconocerles esa exención. Esta oportunidad fue desaprovechada, y lo que hizo el legislador fue incorporar a la ley una remisión a las normas tributarias generales y en particular, las previstas para las entidades sin fines lucrativos. Pero autorizando, únicamente, la aplicación supletoria de esas normas 'En lo no previsto en este título'". Eso hace que no sea suficiente la remisión de la ley de financiación de partidos políticos hace a las entidades sin ánimo de lucro para eximir del pago del IBI a un partido.

El Supremo deja la puerta abierta a que la norma haya merecido otra interpretación para otras administraciones locales, según lo recogido en sus propias ordenanzas municipales contemplan o no este beneficio fiscal a favor de los partidos políticos, o la interpretación que ha merecido para la Administración tributaria estatal. Precisa que esas decisiones no la vinculan a ella a la hora de interpretar la normativa en vigor.

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