Vox defiende a la empresa que señalaron los críticos por supuestas irregularidades

Vox sigue defendiéndose cada vez con menos ambages de los ataques de sus críticos, un grupo heterogéneo y disperso en el que destacan de momento tres voces: el ex portavoz parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros; el antiguo secretario general y aún diputado y concejal en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, y el ex vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo. Todo ellos, de una u otra manera y con mayor o menor intensidad, han señalado a supuestas irregularidades permitidas por la cúpula de Santiago Abascal en su relación con la empresa Tizona, vinculada tanto al asesor del presidente de Vox, Kiko Méndez-Monasterio, como a Julio y Gabriel Ariza, padre e hijo, empresarios y el primero de ellos dueño y fundador del grupo Intereconomía, y en su día diputado del Partido Popular (PP) en el Parlament de Catalunya.

En un comunicado remitido a los medios este martes, la dirección de la formación de la extrema derecha defiende a Tizona y su "inmejorable trabajo" y agradece a sus directivos, a los que no cita por su nombre, "los logros cosechados durante esos años cruciales para el partido, en los que Tizona tuvo más de veinte profesionales contratados". Todo ello el mismo día que El País publicaba que los responsables de Tizona habrían facturado más de un millón de euros en un solo año al partido, cifra que no desmiente el comunicado.

Haciendo un repaso de la historia del partido desde que en el año 2018 dejase de ser una formación extraparlamentaria, al entrar en el Parlamento de Andalucía, para al año siguiente obtener representación por primera vez en las Cortes, los de Abascal explican que fue entonces cuando se decidió contratar a Tizona como "consultora de comunicación", algo que según lo descrito resultó todo un acierto. "Durante aquel año crucial para el partido [2019] la citada consultora ofreció servicios de asesoría en comunicación; diseño y producción de materiales audiovisuales; la gestión de la antigua página web; proveyó a los cargos de Vox de resúmenes diarios de prensa; se encargó de la formación de los candidatos (oratoria; entrevistas; preparación de debates electorales...)", explica el comunicado con cierto grado de detalle.

"Posicionamientos políticos y análisis estratégicos"

A Tizona, además, se le encargó tanto la "redacción de posicionamientos políticos, análisis estratégicos y geopolíticos y la redacción de discursos para los cargos y candidatos", como "las campañas de relaciones exteriores y la presencia del partido en el ámbito internacional". Un aspecto, este último, cuidado con esmero siempre por Abascal, que hoy ve cómo algunas de sus apuestas del pasado, con las que trabó relación cuando eran totalmente desconocidos en España, hoy son grandes dirigentes internacionales, como el presidente de Argentina, Javier Milei, o la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni.

Todas estas tareas Tizona las asumió, explica también el comunicado, con entre 20 y 25 profesionales "de todos los ámbitos de la comunicación", muchos de los cuales terminaron incorporándose a la propia estructura de Vox. "Incluso en puestos de relevancia pública, dada su demostrada valía e implicación con la formación", reza el comunicado de marras.

Noticias relacionadas

Por último, Vox señala que toda esa actividad está auditada por el Tribunal de Cuentas, "sin que este organismo supervisor haya señalado ninguna irregularidad en esta contratación externa". Igualmente, destacan los de Abascal que Tizona obtuvo un premio en 2020 por su labor, en concreto en los Napolitan Victory Awards, conocidos, añade el comunicado, "como los Óscar de la política".

Suscríbete para seguir leyendo