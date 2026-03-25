Sara Fernández

Pedro Sánchez pide el apoyo de la Cámara para su plan de respuesta a la guerra de Irán

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tardó poco más de un minuto en enarbolar el "no a la guerra" durante su comparecencia este miércoles en el Congreso para dar cuenta sobre la posición de España ante el conflicto en Oriente Medio. Lo hizo trazando una línea de puntos entre la guerra de Irak y la actual de Irán, anteponiendo que él mismo salió a movilizarse en la calle contra la decisión del entonces presidente, José María Aznar, de meter a España en aquella guerra al lado de EEUU. Un antagonismo que ha recuperado para situar a Alberto Núñez Feijóo como heredero del belicismo del "trío de las Azores" y contraponerlo a la posición ahora de su Ejecutivo. Tras resumir las consecuencias de la guerra de Irán, en número de víctimas, desplazados y coste económico, se lanzó así a acusar al líder del PP de "contribuir con su silencio".