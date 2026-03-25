Pacto de gobierno
El PP y Vox avanzan la negociación en Extremadura, pero descartan un acuerdo antes de Semana Santa
Las conversaciones entran en una fase más técnica con fiscalidad, vivienda y regadíos sobre la mesa mientras ambas partes descartan, por el momento, el reparto de cargos
El PP de Extremadura ha negado este miércoles que exista un principio de acuerdo con Vox para la formación de gobierno, pese a las informaciones publicadas en las últimas horas, y ha insistido en que las negociaciones continúan avanzando, aunque todavía sin un cierre definitivo.
Durante una comparecencia convocada de urgencia, el secretario general del PP de Extremadura, Abel Bautista, ha asegurado que "no hay ningún principio de acuerdo" y ha lamentado tener que desmentir informaciones en varias ocasiones en los últimos días. En este sentido, ha pedido a los medios que se apoyen en "fuentes contrastables" de la negociación y no en "opiniones interesadas".
Avances sin acuerdo cerrado
A pesar de la falta de un pacto formal, Bautista ha señalado que las reuniones mantenidas han sido "muy positivas" y que ambas formaciones están trabajando "con sintonía y predisposición". Según ha explicado, el diálogo ha entrado en una fase más técnica, con un análisis detallado de las medidas y su impacto presupuestario.
El dirigente popular ha indicado que el objetivo es lograr un gobierno "estable durante cuatro años", sustentado en unos presupuestos "concretos y realistas", evitando acuerdos precipitados que puedan derivar en inestabilidad. "Hay muchísimas más cosas que nos unen que las que nos separan", ha afirmado, aunque ha reconocido que aún existen aspectos que requieren mayor desarrollo y negociación.
Fiscalidad, vivienda y regadíos
Entre los asuntos abordados en la reunión de este miércoles, Bautista ha destacado la fiscalidad, con propuestas para la rebaja de impuestos y la atracción de inversiones, así como políticas de vivienda orientadas a facilitar el acceso, especialmente a jóvenes y familias.
También se han tratado cuestiones relacionadas con el sector agrario, como el regadío de Tierra de Barros, la gestión forestal y el futuro de la central nuclear de Almaraz, considerados temas "trascendentales" para la comunidad. El responsable popular ha explicado que algunos puntos de la negociación están "prácticamente cerrados", mientras que otros requieren "más madurez" o deben ser analizados por las consejerías correspondientes.
Sin plazos y sin reparto de cargos
El PP ha evitado fijar un calendario para cerrar el acuerdo, más allá de señalar que ambas partes comparten el objetivo de alcanzarlo "cuanto antes". No obstante, Bautista ha reconocido que será "imposible" que el pacto esté listo antes de Semana Santa debido al volumen de cuestiones pendientes.
Asimismo, ha confirmado que todavía no se ha abordado el reparto de cargos o la estructura del futuro gobierno, ya que las negociaciones se centran exclusivamente en el programa y las medidas. "Cuando podamos decir que hay un acuerdo, lo diremos", ha concluido, insistiendo en que el proceso avanza "en la buena dirección" y con el objetivo de dotar a Extremadura de un gobierno estable y con presupuestos a medio plazo.
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