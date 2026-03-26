Arcadi España: amante de la bici, coleccionista de libros y marcado por la tragedia de su padre

El exconseller valenciano de Hacienda y el actual secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, es el nuevo ministro de Hacienda en sustitución de María Jesús Montero El que también fuera conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad con Ximo Puig se enfrenta ahora a su mayor reto: el Gobierno de Pedro Sánchez.

Arcadi España, nacido en Carcaixent, era hijo de la figura clave del PSPV de la comarca de la Ribera, teniente de alcalde de la ciudad durante dos legislaturas -especialmente tras la pantanada de 1982- y de quien también heredó su nombre.

Su padre ha sido uno de sus mayores referentes y su muerte en 2016 a causa de un accidente en la balsa de riego de su huerto en Carcaixent marcó definitivamente su vida. De hecho, otras de las grandes aficiones de Arcadi España es la lectura, pasión que también heredó de su padre, quien fue el fundador y presidente del Club de Lectura de Carcaixent. Así que tras su fallecimiento, su padre le legó su biblioteca: "No he contado los libros que tengo. He heredado muchísimos de mi padre, no sé cuántos, pero son bastantes estanterías", recordaba en una entrevista reciente.

Coleccionar libros

Precisamente, para el nuevo ministro de Hacienda coleccionar libros es mucho más que reunir volúmenes en una estantería: es también una forma de conservar emociones y recuerdos. En muchos de sus ejemplares quedan anotaciones hechas a mano, pequeños papeles doblados con reflexiones surgidas durante la lectura o marcas que hablan de un momento concreto de la vida. Con el paso del tiempo, España vuelve a esos libros como un ejercicio de memoria, como una nueva forma de mirar el mundo que ya parecía lejana.

Arcadi España y Ximo Puig, durante la época de la covid en València. / Levante-EMV

Para él, el ciclismo es mucho más que un deporte desde los 14 años, ya que lo define como una auténtica escuela de vida, en la que conviven el esfuerzo individual y el trabajo en equipo. De hecho, sigue subiéndose a la bicicleta siempre que tiene ocasión: "Tiene un componente individual muy importante porque el esfuerzo depende únicamente de uno mismo", explicaba. En definitiva, el ciclismo le enseña a exigirse, a marcarse metas y a esforzarse cada día, valores que considera fundamentales tanto en la política como en la vida.

"Sé tú mismo"

La música clásica ocupa también un lugar importante en su vida. Entre sus preferencias destacan especialmente las Suites para violonchelo de Bach, unas composiciones que escucha con frecuencia y que reflejan su gusto por la profundidad, la sensibilidad y la belleza atemporal de este repertorio. Otros gustos suyos -más modernos- son Diana Krall, The Cranberries, Dorian, La Habitación Roja, Presuntos Implicados, Manel, Luz Casal, Depeche Mode y U2.

Willy Brandt, excanciller de Alemania, es una de las figuras a las que profesa mayor admiración. Una de las grandes figuras de la política europea del siglo XX por su compromiso con la democracia, su valentía moral y su capacidad para impulsar la reconciliación. Ahora, parece que Arcadi España ha emprendido el mismo camino. Como principio vital, se queda con un consejo que ha marcado su manera de estar en el mundo: "Sé tú mismo", una enseñanza sencilla y poderosa que le transmitió su abuela.