Así es la plaza de la mujer de Llorca: salario reforzado de 52.000 euros, ganada frente a cuatro aspirantes y convocada tras su llegada al Palau

El aterrizaje de la mujer del president Juanfran Pérez Llorca como empleada de la Diputación de Valencia ha generado una gran polvareda y ha obligado al jefe del Consell a dar explicaciones, en el que posiblemente ha sido su peor momento desde que accedió al Palau de la Generalitat tras la dimisión de Carlos Mazón, hace menos de cuatro meses.

La Diputación de Valencia, gobernada por el popular Vicent Mompó, ha concedido una comisión de servicios a Vanesa Soler Sillero, pareja sentimental del president. Desde el pasado 3 de marzo ha cambiado su plaza de funcionaria administrativa en Finestrat (Marina Baixa), donde Pérez Llorca era alcalde hasta el pasado diciembre, por una muy bien remunerada plaza de secretaria del diputado Ricardo Gabaldón, alcalde de Utiel, a razón de 52.000 euros brutos anuales.

Llorca, con los nuevos funcionarios de Finestrat en 2024; a la derecha, de rojo, su pareja. / Ajuntament de Finestrat

Tanto la diputación como el propio Llorca defienden la limpieza del proceso y acusa de machismo a la oposición. PSPV y Compromís, por contra, se han lanzado en tromba a denunciar el “enchufe”, un “traje a medida” a escasos 30 metros del puesto de trabajo de su pareja. Sospechan de las prisas de la institución, que manifestó la “urgente necesidad” para cubrir la plaza. Han pedido toda la documentación del proceso y amenazan incluso con acudir a la vía legal. Soler lleva días desempeñando ya sus nuevas funciones en la plaza Manises de Valencia, donde colindan el Palau de la Generalitat y la sede de la diputación.

La oposición pone el foco en los tiempos, en la convocatoria del proceso. Lo cierto es que la plaza de secretaria de dirección que ocupa Soler Sillero existe desde antes de que Pérez Llorca sonara ni tan solo como aspirante a presidir la Generalitat. En realidad, fue creada el pasado 23 de julio de 2025, tres meses antes de la dimisión de Mazón. La plaza en todo caso es sucesora de otra previa, en tanto que el diputado Gabaldón ya contaba con un funcionario como secretario en su anterior competencia, diputado de Recursos Humanos. Mompó reestructuró su equipo el pasado año. Sacó a Gabaldón de Personal y le entregó una nueva área de Asistencia a Municipios. Para darle apoyo se creó esta plaza de secretario/a de dirección, catalogada ya como C1 21 C3, de libre designación y abierta a funcionarios de otras administraciones.

Seis meses de plaza vacante

La cuestión es que pasaron varios meses con esa plaza vacante. Fue ya con Llorca instalado en el Palau (tomó posesión el 2 de diciembre) cuando la diputación convocó el proceso para proveer en comisión de servicios esta plaza. El 28 de enero apareció la convocatoria en el tablón de anuncios. No así en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Parece que el protocolo interno de comisión de servicios de la diputación no obliga a esa publicidad. No perdieron el tiempo: cinco días para presentar instancias, un informe de idoneidad y el 3 de marzo ya estaba todo resuelto y firmado el decreto de adjudicación por la vicepresidenta segunda y diputada de Recursos Humanos, Reme Mazzolari.

El propio Llorca ha justificado razones de “conciliación” para justificar este movimiento, después de que él decidiera trasladar su residencia a València tras ser designado president. Según parece, antes de que se abriera el proceso en la diputación se intentó buscar acomodo en otras administraciones de la capital.

Las comisiones de servicio son habituales en la diputación, se producen decenas cada año, aunque no es habitual que vengan desde tan lejos. Hay algún funcionario procedente incluso de otra comunidad. En este proceso también hubo varias aspirantes. Según parece, otras cuatro funcionarias (algunas de ellas de la propia diputación) optaron al puesto que terminó llevándose Soler Sillero.

Al ser una comisión de servicios de libre designación, es la diputación la que fija los criterios de idoneidad. La institución primó solo la antigüedad: tanto la experiencia en un puesto de secretaría de dirección como el conocimiento de las funciones propias de un administrativo. Con esos criterios, la pareja de Llorca obtuvo la máxima puntuación en un informe resuelto con brevedad, a mediados de febrero. Habían pasado nueve días desde que se cerró el plazo para presentar las instancias.

Finestrat: de secretaria a funcionaria estabilizada

De todas las aspirantes, Soler sería la que más experiencia acredita en puestos de categoría de administrativo C1. También acredita experiencia como secretaria. De hecho, parece que esos fueron sus primeros pasos en la administración. Entró en el Ayuntamiento de Finestrat en 2007 como personal eventual (libre designación), para ejercer de secretaria en el área de Recursos Humanos tras el cambio de gobierno en esa localidad.

El PP alcanzó la alcaldía en 2007 por primera vez en democracia: ganó las municipales de ese año por apenas 14 votos. En esos meses la oposición municipal denunció un desembarco masivo de militantes y simpatizantes del PP en el ayuntamiento. Soler aún no era pareja de Llorca (él también comenzó de concejal en 2007, y pasaría a ser alcalde en 2015). La empleada municipal seguiría ahí durante dos décadas. Primero logrando plaza de interina hacia 2010 y, tres lustros después, en enero de 2024, consolidando y consiguiendo plaza como funcionaria de carrera, dentro de un proceso de estabilización ya con Llorca de alcalde. Logró la mayor puntuación, 100 puntos. En ese tribunal había varios excargos o familiares del partido.

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Ahora, en virtud de esta comisión de servicios, aterriza en la institución con los salarios más elevados; y en una categoría, la de "secretaría de dirección", dotada con más de 50.000 euros brutos sin contar antigüedad, muy por encima del sueldo habitual de los administrativos en esta y otras instituciones, sin necesidad de titulación universitaria.

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