El PP anuncia la abstención al decreto de ayudas tras casi una semana de incertidumbre

El Partido Popular (PP) se abstendrá finalmente a la votación del decreto de ayudas por la guerra de Irán, que incluye entre otras medidas la rebaja al 10% del IVA de los carburantes.

En comunicado, Génova insiste en que es “insuficiente” y que debería incluir la deflactación de la tarifa del IRPF. “Puesto que el decreto recoge parte de nuestra propuesta de bajadas de impuestos, no votaremos en contra”, asegura el texto, horas antes de que se produzca la votación de la convalidación del decreto en el pleno del Congreso.

De esta manera despejó este jueves el Partido Popular el sentido de su voto horas antes de que se inicie el debate en el Congreso del decreto aprobado por el Gobierno la semana pasada para paliar las consecuencias sociales y económicas de la crisis derivada por el conflicto bélico en Oriente Próximo, tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán del pasado 28 de febrero.

El comunicado del departamento de comunicación del PP pone fin a una semana de incertidumbre sobre el sentido del voto del primer partido de la oposición, que ha mantenido la incógnita hasta casi el momento mismo de la votación. El pasado viernes, después de aprobar el Consejo de Ministros en una reunión extraordinaria ese decreto de ayudas, el secretario general del PP, Miguel Tellado, compareció en una rueda de prensa en la sede del partido en Génova y llegó a calificar el decreto como "de derechas", comprometiéndose a estudiar con detenimiento su contenido.

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Desde entonces, los populares han alertado sobre las "sorpresas" que podría incluir el texto emanado del Consejo de Ministros, un término que empleó este mismo jueves la portavoz del Grupo Popular, Ester Muñoz, en declaraciones a los medios de comunicación en el pasillo contiguo al hemiciclo, antes de entrar al pleno parlamentario. Entre ellas que, según los Alberto Núñez Feijóo, el decreto ampararía y ratificaría el calendario de cierre de las centrales nucleares, al que se opone el PP.

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