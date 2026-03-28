Mónica Oltra reaparece entre aplausos en el congreso de su partido tras la apertura de juicio oral

Con solo poner un pie en el Complejo de la Petxina, las manos se han activado en palmas generando un aplauso a su paso. Mónica Oltra ha acudido este sábado al congreso del partido que ella misma fundó, Iniciativa del País Valencià, la pata ecosocialista de Compromís, y su llegada ha traído inmediatamente un aplauso que le ha acompañado en cada movimiento de camino al salón de actos, solo atenuados por los abrazos que dirigentes de la formación le han ido brindando.

El nombre de Oltra no está en el orden del día, no se presenta a liderar el partido (para ello suena Carles Esteve, diputado en las Corts), pero su irrupción en el espacio la ha convertido en protagonista. A ella se han abrazado en un momento emotivo los actuales portavoces de Iniciativa, quienes la sucedieron en el cargo y ahora dejan paso cuatro años después: Aitana Mas y Alberto Ibáñez. También ha recibido el calor de dirigentes de otros partidos de Compromís, como el síndic Joan Baldoví (de Més) o la líder de Esquerra Unida, Rosa Pérez Garijo.

La participación de Oltra en el congreso del partido supone su primer acto público después de que la Audiencia Provincial de Valencia le abriera juicio oral pese a las dos peticiones de archivo de los jueces instructores que han llevado la investigación del caso. No en vano, su presencia este sábado no es la primera aparición de la exvicepresidenta de la Generalitat en un acto de Iniciativa. De hecho, su reaparición en un acto político fue en la asamblea de este partido hace dos años.

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El aplauso y los abrazos hacia Oltra no han sido el único guiño que el partido ha brindado hacia los afectados por el proceso judicial. La primera decisión del séptimo congreso de Iniciativa ha sido la elección de Miquel Real como presidente del cónclave. Real ha sido jefe de gabinete de Oltra en los años en el Ejecutivo autonómico y tendrá también que sentarse en el banquillo por el caso que afecta a la exvicepresidenta. "Estamos contigo, compañero", le han gritado desde un auditorio puesto mayoritariamente en pie ante la elección.

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