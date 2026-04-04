El PSOE advierte de que votar a PP o Vox solo lleva al bloqueo: "Hay tres comunidades paralizadas"

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha asegurado este sábado que votar al PP o a Vox solo lleva al "bloqueo institucional" como, a su juicio, demuestra que haya actualmente tres comunidades autónomas "paralizadas" a la espera de que ambos partidos lleguen a un acuerdo para formar Gobierno.

En un mensaje de vídeo remitido a los medios, Mínguez se ha referido así a la situación en Extremadura, Aragón y Castilla y León toda vez que, al llegar el mes de abril, se ha cumplido el plazo de cuatro meses que se dio el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para alcanzar un acuerdo en la comunidad extremeña sin que este se haya producido.

Unos pactos "entre la derecha y la ultraderecha" que deberían poner a todos "los pelos de punta", ha señalado Mínguez, quien ha criticado que ambos partidos estén más preocupados por repartirse los sillones que en los problemas de la gente, los cuales les importan "entre cero y nada".

Así lo demuestra, en palabras de la portavoz socialista, que ninguna de las dos formaciones haya votado a favor de los más de 30 decretos sociales que ha llevado el Gobierno al Congreso, el último de ellos dotado con 5.000 millones de euros para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio.

Sobre este conflicto, Mínguez ha reprochado al líder del PP su apoyo a los "señores de la guerra" por asegurar que él se comprometería a aportar el 5 % del PIB a la OTAN, lo que para el PSOE significaría la destrucción del estado del bienestar.

La portavoz socialista también ha defendido que, si gobernara el PP, se repetiría "la foto de la vergüenza" del expresidente del Gobierno José María Aznar que llevó a España a guerra de Irak y no habría decretos que ayudasen a la gente como no los hubo, ha remarcado Mínguez, durante aquel conflicto o la crisis financiera.

Mínguez también se ha referido en sus declaraciones al "calendario judicial estremecedor" que le espera a partir de la próxima semana al PP por el comienzo del juicio de la operación Kitchen en torno a un supuesto espionaje parapolicial al extesorero del PP Luis Bárcenas durante el Gobierno de Mariano Rajoy en busca de documentos del caso Gürtel.

Ha asegurado que el PP está llevando a cabo una estrategia de "mucho ruido" para que no se hable de lo que considera "la mayor vergüenza de la democracia de este país", al igual que ha acusado al presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, de adelantar las elecciones autonómicas al 17 de mayo porque en junio se celebra el juicio del caso Mascarillas en el que presuntamente está implicado el PP de Almería