Consejo de Ministros
El Gobierno declarará este martes nuevas zonas gravemente afectadas por las borrascas
El Consejo de Ministros aprobará este martes la declaración de zonas afectadas, una medida que activará ayudas para los daños materiales y personales causados por las lluvias en varias comunidades
EFE
El Consejo de Ministros aprobará el martes la declaración de zonas gravemente afectadas por emergencias de protección civil para varias comunidades autónomas, tras los daños provocados por las recientes borrascas, según ha anunciado este lunes el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
Torres ha explicado este lunes durante una visita al municipio grancanario de Valsequillo que la medida abarcará aquellos daños materiales, personales, privados y públicos en distintos puntos del país por las lluvias de los últimos meses: Baleares, Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Canarias.
El ministro ha explicado que con esta declaración se activarán ayudas a través del Consorcio de Compensación de Seguros, del Ministerio del Interior para enseres y daños personales, así como fondos destinados al sector primario y agroalimentario.
Asimismo, ha afirmado que el Gobierno de España se compromete a financiar al menos el 50 % de los daños en infraestructuras municipales que se hayan podido ver dañadas.
Torres ha subrayado que se comprometió "inmediatamente", durante el paso de esta borrasca Therese por las islas, a llevar "cuanto antes" al Consejo de Ministros la afectación en Canarias, y ha afirmado que esta comunidad ha sido incluida en el listado de territorios afectados por las circunstancias meteorológicas adversas. Según el primer balance trasladado por las administraciones públicas canarias, aún pendiente de depuración, los daños ocasionados en el archipiélago por la borrasca Therese superan los 180 millones de euros.
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