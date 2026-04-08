El alto al fuego en Irán enzarza a PP y PSOE: del "electoralismo" de Sánchez al "silencio cobarde" de Feijóo

Al igual que el cierre del estrecho de Ormuz impactaba en la economía mundial, el acuerdo de alto el fuego alcanzado esta madrugada entre Estados Unidos e Israel, por un lado, e Irán, por otro, impacta en la política española. Los 15 días de tregua y las horas previas a que se alcanzaran este acuerdo han servido como munición entre PP y PSOE en el Senado. Los populares han denunciado el "electoralismo" que ha hecho Pedro Sánchez con la guerra y los socialistas han condenado el "silencio cobarde" de Alberto Núñez Feijóo ante las amenazas de Donald Trump.

"Creo que, a lo mejor, al que menos le gusta ese acuerdo, al que menos satisfacción ha producido, haya podido ser al señor Pedro Sánchez, que había decidido convertir esto de la guerra en Oriente Medio en una estrategia electoral a su servicio", ha criticado el senador del PP Íñigo Fernández en relación al alto el fuego. En este sentido, ha asegurado que "todos" están en el 'no a la guerra', pero que eso "no resuelve absolutamente nada" cuando se utiliza como un "simple eslogan para tratar de movilizar el voto de la izquierda".

En una intervención en la que no ha criticado en ningún momento las amenazas lanzadas por Trump, sí ha echado en cara al Gobierno que se escude en la "legalidad internacional" para criticar a EEUU, pero no defienda los derechos humanos en Israel. Una posición que, ha dicho, hace que España se perciba a nivel internacional como "un socio muy desleal". "Ya no se fían de él", ha sentenciado.

La réplica

La bancada socialista no se ha quedado atrás. El senador Cesar Mogo ha tildado de "pequeñez política" que Feijóo se dedique a "combatir al Gobierno legítimo de su país por su posición sobre la guerra" cuando Estados Unidos ha quebrado la legalidad internacional al atacar unilateralmente a Irán. Su compañero Rafael Lemus también ha calificado de "silencio cobarde" la actitud que mantuvo el líder del PP el martes por la tarde, tras la amenaza de Trump de acabar con una civilización entera.

"En momentos delicados, necesitamos sensatez, no brutalidad. Occidente no es esto", publicó Feijóo en la red social X, sin aclarar si quiera a qué se refería. "De quien aspira a gobernar un país, como es el señor Feijóo, algo más se debería esperar. Es tan sangrante el silencio de Feijóo", ha continuado el senador socialista.

Textos distintos

El choque se ha producido durante el debate en el Senado de una moción impulsada por el PSOE para "no repetir los errores del pasado y en defensa de la paz y la legalidad internacional". En el texto rechazaban "la operación militar desplegada por Estados Unidos e Israel contra Irán a espaldas del derecho internacional"; "los ataques militares indiscriminados que lleva a cabo el régimen iraní contra un número elevado de países"; el apoyo al envío de una fragata a Chipre y la la no autorización del Gobierno al empleo de las bases militares de Rota y Morón, para los bombardeos".

Obviamente, el PP se ha opuesto, con lo que ha impedido la aprobación de la iniciativa. Los populares, en una enmienda registrada, planteaban que "la política exterior de España no puede estar sometida a las estrategias electorales del presidente del Gobierno de España" y condenaba "los ataques de Irán contra los países de la región". Sin embargo, no se hacía mención alguna de Estados Unidos o de Israel.