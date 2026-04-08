Consejo de Ministros
El Gobierno aprobará en mayo la ley que prohíbe a los menores de 16 años ceder su imagen a las redes sociales
Protegerá a las víctimas de delitos frente a las series de 'true crimen'
Restringirá el uso de la IA para fines comerciales y la cesión de imágenes de los usuarios
El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar el próximo mes de mayo el proyecto de ley que prohibirá a los menores de 16 años ceder su imagen en las redes sociales y limitará el uso de la inteligencia artificial (IA) con fines comerciales. Así lo ha anunciado el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, en su comparecencia ante la Comisión Constitucional del Congreso.
Se trata del proyecto de Ley Orgánica de Protección Civil del Derecho al Honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, que elevará a 16 años la edad para ceder la propia imagen a las redes sociales y protegerá a las víctimas frente al auge del llamado true crime (series televisivas sobre crímenes reales).
"Quiero anunciarles que una vez que recibamos los informes preceptivos, en el mes de mayo, vamos a aprobar en Consejo de Ministros y vamos a remitir al Parlamento el proyecto de Ley Orgánica de Protección Civil del Derecho al Honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, que adapta una normativa que hoy está caduca, la ley vigente desde el año 1982", ha avanzado el ministro este miércoles.
El ministro ha cometido un lapsus y en su comparecencia ha dicho inicialmente que la norma incluye "novedades bien importantes en el ámbito digital", como que "no se podrá prestar consentimiento para estar en las redes sociales por debajo de los 16 años". Posteriormente, fuentes del Ministerio de Presidencia han explicado que Bolaños ha confundido en su intervención la ley del Derecho al Honor con la de Protección de los Menores en entornos digitales, que ya está en el Congreso.
Además, Bolaños ha explicado que la norma pretende también proteger a las víctimas de delitos frente a los denominados true crimes, unas series, ha afirmado, "que florecen en el panorama televisivo" para que "los autores de esos crímenes no puedan lucrarse con este delito".
El proyecto de ley "delimita perfectamente" el consentimiento para ceder nuestra imagen en redes sociales de forma que la imagen de las personas que se cuelgue en una red no podrá ser reproducida en otras o por terceros sin permiso expreso del que hizo pública la imagen.
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