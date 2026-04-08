Guardiola mantiene la discreción en la negociación con Vox a la espera de una nueva reunión

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, mantiene la discreción en la negociación abierta con Vox para desbloquear la investidura, pendiente de más contactos que permitan seguir avanzando en la conformación del programa de gobierno. Guardiola ha evitado desvelar tanto la fecha de esa nueva reunión como el contenido de la misma.

"Nos hemos dado discreción y lealtad y yo la voy a respetar hasta el final", ha señalado a menos de un mes de alcanzar la fecha límite que abocaría a la región a una repetición electoral. Cabe destacar que si el próximo 4 de mayo no hay acuerdo, la Asamblea se disolverá automáticamente y se procederá a una nueva convocatoria de elecciones, con el 28 de junio como fecha más probable.

Doble prioridad

Guardiola ha insistido en que llegados a este punto de no retorno, la prioridad del PP es cerrar ese acuerdo cuanto antes y que además este sea lo sufucientemente sólido como para garantizar cuatro años de estabilidad en Extremadura. "La prioridad es que ese acuerdo sea el mejor posible y que salga lo antes posible también", ha afirmado.

La presidenta extremeña en funciones ha querido subrayar que no dará más información hasta que el eventual acuerdo quede definitivamente cerrado. Según ha explicado, será entonces cuando detalle tanto el desarrollo de las conversaciones como el contenido del posible pacto. "Contaré al detalle, una vez que esté cerrado este acuerdo, todo lo que ha ocurrido", ha asegurado.

"Sin escollos"

Este pasado martes, la propia Guardiola aseguró que la negociación avanza "sin escollos sobre la mesa", después de que el pasado 25 de marzo los equipos de PP y Vox, acompañados por las direcciones nacionales, mantuvieran en Mérida una reunión "técnica" que sirvió para reiniciar el diálogo tras meses de reproches cruzados y avanzar en el contenido político y económico del acuerdo.

Sin embargo desde Vox no se muestran tan optimistas. "Si (las negociaciones) fueran fantásticamente bien, pues ya se habría cerrado un acuerdo. Si fueran estrepitosamente mal, pues ni contemplaríamos la esperanza de sacar adelante el acuerdo", afirmó su portavoz en el Congreso, Pepa Millán.

Extremadura, campo de pruebas

El contexto convierte a Extremadura en uno de los escenarios políticos más sensibles del país. No solo porque fue la primera comunidad en acudir a las urnas en este nuevo ciclo electoral, sino porque el modelo de acuerdo que salga de Mérida puede servir de referencia para otros territorios donde PP y Vox también se necesitan para gobernar.

Ese papel de campo de pruebas ya había quedado marcado antes de Semana Santa, y ahora depende de si las conversaciones pendientes logran desembocar en un acuerdo que permita investir a Guardiola y fijar una fórmula exportable a otros territorios.

Mientras en el ámbito nacional Vox y el PP han vuelto a cruzarse reproches públicos, en Extremadura ambas partes se han esforzado en transmitir que la negociación sigue viva, que existe interlocución y que la voluntad de acuerdo se mantiene. Esa diferencia de clima es, ahora mismo, uno de los elementos más llamativos del proceso.