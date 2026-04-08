Un cargo de Adif revela que Pardo de Vera le pidió por encargo del ministro que no molestaran a Jésica Rodríguez y destaca su "altivez y soberbia"

La sesión vespertina del segundo día de juicio contra el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García se ha dividido entre las dos mujeres a las que el expolítico socialista presuntamente "enchufó" en empresas públicas. El que era subdirector de gestión administrativa de Adif y actuaba como contacto con Ineco y Tragsatec para los proyectos para los que supuestamente trabajaba Jésica Rodríguez, ha declarado en el Tribunal Supremo que la entonces presidenta de la compañía de infraestructuras ferroviarias, Isabel Pardo de Vera, le comunicó que trasladara que el ministro había dicho que "no se molestara" a la entonces pareja de Ábalos.

Ignacio Zaldívar ha explicado que recibió una llamada de la presidenta para decirle que "el ministro la había llamado porque Ineco la estaba insistiendo", momento en que comprobó de quién se trataba, porque había 300 personas en el proyecto y hasta entonces no sabía de quién se trataba. Según ha añadido, desde Ineco le indicaron que querían localizarla para hacerle llegar unos cheques de comida que le correspondían. "Me quedé con la idea de que de unas 300 personas, esta era especial", ha señalado para explicar por qué aparecía en las notas de contral que hacía del encargo "presidencia de Adif".

Pero a continuación ha añadido que la telefoneó para pedirle su currículum. Esa conversación le permitió para comprobar "qué carácter tenía la señora Jésica", a los que ha añadido los calificativos de "altivez y soberbia", por lo que no le podía atender.

El testigo no recordaba la conversación que tuvo con la superior de Jéssica Rodríguez en Tragsatec, Virginia Barrancho, en la que se habló de la no asistencia de la "sobrina" de Ábalos a su puesto de trabajo y que había que dejar de molestarla. Ello ha llevado a introducir en el plenario sus palabras en la comisión del caso en el Senado, en las que dijo no recordar, pero en cualquier ignorar la relación. Eso no ha impedido que sí recordara que Pardo de Vera le volvió a comentar en una segunda ocasión que en la empresa seguían molestando a Jéssica Rodríguez.

A la pregunta de en qué consistía esa molestia, ha señalado que no fue informado de ello por parte de Tragsatec y lo "dejó correr". También ha dicho que de haber sido informado de que había una situación en la que una persona era "especial" y no firmaba sus partes de trabajo ello le habría parecido algo "inadmisible".

Claudia Montes

Previamente declaró el presidente de Renfe entre 2018 y 2023, Isaías Táboas, cuyo nombre aparece en uno de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en el que los agentes incorporan un mensaje del expolítico a su exasesor, Koldo García: "¿A la de Gijón no la pueden contratar en Renfe, Adif o algunas de sus subcontratas?". "Lo arreglo", respondió Koldo García y envió el currículum de Claudia Montes al exresponsable ferroviario.

Sobre la remisión de este documento, el testigo ha señalado a preguntas del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, que Koldo García ya le había hablado de Claudia Montes y que él siempre que recibía un currículum lo enviaba a recursos humanos de Renfe, por lo que en este caso no realizó nada diferente. "Lo envié por si podía ser útil para la empresa", ha añadido.

En cuanto a Koldo, Táboas ha manifestado que nunca tuvo relación con el asesor de Ábalos, Koldo García, más allá de su condición como miembro del Consejo de Administración de Renfe. "Me dijo que había un conflicto con una persona y que me interesase. Me interesé y me dijeron que el problema se había solucionado y así lo transmití", ha reconocido a preguntas del fiscal, tras ser preguntado sobre la situación de Claudia Montes en Logirail.

A continuación le tocó el turno a la jefa de proyecto de Ineco María Dolores Tapia Pineda, que ya declaró como testigo en la parte del caso que aún se sigue instruyendo en la Audiencia Nacional. A preguntas del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, la testigo reconoció que fue el cliente, que en este caso era Adif, quien decide en qué puesto se coloca a la que fuera pareja de Ábalos Jessica Rodríguez.

Por ello, la decisión dependió de Ignacio Zaldívar, responsable de Adif, que también declarará esta tarde ante el tribunal. La trabajadora ha añadido que en la documentación no aparece que el puesto de Rodríguez estuviera asignado a Joseba García, el hermano de Koldo que también era trabajador de Ineco. La propia Rodríguez declaró que le indicaron que su jefe era Koldo.

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