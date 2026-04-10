El delegado de Gobierno en Extremadura denuncia que PP y Vox negocian desde Madrid la investidura de Guardiola

José Luis Quintana, delegado del Gobierno en Extremadura, ha acusado este viernes a PP y Vox de mantener bloqueado el Gobierno en Extremadura mientras, según ha defendido, el Ejecutivo central mantiene "su compromiso firme", en referencia a las ayudas estatales por las borrascas.

Quintana ha aprovechado su intervención sobre la línea estatal de subvenciones a infraestructuras municipales para lanzar un mensaje político sobre la situación de la Junta de Extremadura y las negociaciones entre PP y Vox, sosteniendo que en la administración autonómica no se ha concretado todavía una respuesta propia. "No existe gobierno en la Junta de Extremadura", ha afirmado, antes de añadir que "siguen negociando desde Madrid".

El delegado ha achacado la situación a una supuesta falta de capacidad de decisión propia en la comunidad. A su juicio, "la pérdida de autonomía de Extremadura es verdaderamente preocupante", en referencia al peso que, según denuncia, están teniendo las direcciones nacionales de ambos partidos en la negociación política extremeña.

"La decisión siempre la toma alguien de fuera"

En su intervención, José Luis Quintana ha insistido en la dependencia externa al asegurar que "desde Madrid se toman las decisiones". Según ha señalado, esa dinámica quedó patente también en la jornada parlamentaria de este jueves en la Asamblea de Extremadura.

"Se toman absolutamente las decisiones desde Madrid o alguien de Madrid que viene a Mérida, pero la decisión siempre la toma alguien de fuera de Extremadura", ha manifestado. Para el delegado del Gobierno, ese escenario dibuja una imagen "bastante penosa para Extremadura".

La crítica de Quintana coloca de nuevo el foco sobre la relación entre la dirección regional del Partido Popular, el papel de Vox en la gobernabilidad y la capacidad de la Junta para articular una respuesta propia. En ese contraste entre administraciones se ha apoyado para reforzar su discurso político. "Las ayudas del Estado cumplen el 100%; las de la Junta, a fecha de hoy, es el 0%", ha concluido.

Reunión en Mérida para intentar desbloquear la investidura

Las declaraciones de Quintana se producen mientras los equipos negociadores de PP y Vox mantienen este viernes una nueva reunión de alto nivel en Mérida con el objetivo de avanzar en un acuerdo que permita la investidura de la presidenta de la Junta en funciones, María Guardiola, y evite un nuevo bloqueo político en la comunidad.

Según ha podido saber El Periódico de Extremadura, el encuentro se está desarrollando desde las nueve de la mañana en la Asamblea de Extremadura. La cita se enmarca en los contactos que ambas formaciones vienen manteniendo en las últimas semanas para tratar de cerrar un pacto antes de que expire el plazo legal, el próximo 3 de mayo.

Si no hay acuerdo antes de esa fecha, Extremadura se encaminará a una nueva convocatoria electoral, con el 28 de junio como fecha más probable. En ese contexto, y con unas conversaciones que se han intensificado en los últimos días, Quintana ha denunciado que la negociación para formar gobierno se está pilotando "desde Madrid".